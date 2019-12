ACOD en VOKA op één lijn na slechte PISA-cijfers: “Onze leraren verdienen beter!” Dirk Selis

03 december 2019

14u44 0 Hasselt De nieuwste PISA-resultaten tonen volgens Voka aan dat er dringend een omslag moet gemaakt worden in het onderwijs. “We gaan achteruit op wiskunde, wetenschap en vooral leesvaardigheid. Onze economie en arbeidsmarkt kunnen zich dit nu en in de toekomst niet permitteren”, zegtJohann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “De leerkrachten komt vandaag niet meer aan lesgeven toe”, zegt Yves Vanijlen van ACOD Limburg.

“Leesvaardigheid is essentieel om deel te nemen aan het maatschappelijke leven, maar ook cruciaal in onze bedrijven. We promoten Vlaanderen als een kennisregio, maar dan moet onze onderwijsaanpak ook uitmuntend zijn. Excellentie is geen vies woord, het moet zelfs een mantra zijn”, zegt Leten. “Het gaat om mensen die de komende 40 jaar onze welvaart moeten stutten. Maar je moet geen ingenieur zijn om te weten dat je daarvoor stevige fundamenten nodig hebt”, vindt Leten. “We zijn blij om te lezen dat minister van Onderwijs Ben Weyts de lat hoger wil leggen en excellentie nastreeft. Ook centraal georganiseerde toetsen staan al langer op onze lijst met aanbevelingen voor het onderwijs. Maar er zal meer nodig zijn om de ommekeer werkelijk in te zetten.”

Leerkrachten centraal

Leraren zijn de sleutel om aan kwaliteit en een sterke kennisbasis te werken in het onderwijs. Toch werd verschillende legislaturen op rij geen meter vooruit gezet in de hervorming van het lerarenberoep. “Onze leraren verdienen beter”, zegt Johann Leten. “Er is meer nodig dan duaal lesgeven om de vlakke loopbaan te doorbreken: zorg voor een hedendaags statuut, waarmee we capabele en enthousiaste leraren kunnen motiveren om aan de slag te gaan en te blijven in het onderwijs. Schaf die vaste benoeming af en verloon volgens competenties en inzet in plaats van op diploma en anciënniteit. Zorg er zo voor dat de sterkste leraren in de moeilijkste klassen staan.”

Klas van 27 leerlingen

“Wanneer een beroep niet langer aantrekkelijk genoeg is om leerkrachten te vinden, dan lijkt het logisch om eerst daarop in te zetten”, zegt Yves Vannijlen van ACOD Limburg. “Welke wiskundeknobbel kiest op achttien jaar voor het onderwijs, wetende dat hij of zij in de privé veel betere voorwaarden krijgt en vooraf weet wanneer een werkdag begint en eindigt? Welk talent voor taal gaat de uitdaging aan om de liefde voor het Nederlands aan te wakkeren in een klas van 27 leerlingen? En hoe kan je van een leerkracht verwachten dat zij of hij, in zo’n grote klas, ook nog tegemoetkomt aan de vele verschillende noden die zijn hedendaags publiek in boekentas en hoofd heeft zitten? Bovendien moeten steeds meer leerkrachten door het lerarentekort vakken geven waarvoor ze niet zijn opgeleid. Wij klagen langer dan vandaag aan dat heel wat leerkrachten net afhaken omdat ze niet meer aan lesgeven toekomen. Als we vragen om de kernopdracht van de leerkrachten af te bakenen, dan doen we dat omdat we willen dat ze terug ruimte krijgen om zich in de eerste plaats te focussen op het lesgeven.”n besluit Vannijlen.