Aantal Limburgse starters op vijf jaar tijd verdubbeld: 8.221 starters in 2019 Dirk Selis

22 januari 2020

15u10 0 Hasselt “Met meer dan 8.221 starters in 2019 kunnen we besluiten dat het aantal startende ondernemingen op vijf jaar tijd verdubbeld is”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg

Jaar na jaar wordt het record verbroken. Ook in vergelijking met 2018 doet 2019 het een stuk beter met 14,37% meer starters. De maand december 2019 lag helemaal in de lijn van dat gemiddelde en telde 15% meer starters dan december 2018.

Nieuwe normaal

De reden voor al die nieuwe starters? “Ondernemen wordt steeds meer het nieuwe ‘normaal’. Vandaag is het erg laagdrempelig om een eigen onderneming te starten. Dat geeft flexibiliteit en vrijheid om een eigen idee of dienst te ontwikkelen. Tel daarbij zeker ook de digitalisering waarmee je, in vergelijking met vroeger, ook een minder grote financiële investering moet doen”, besluit Leten.