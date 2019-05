Aanschuiven geblazen? Daar ontsnapt ook burgemeester Vandeput (op pad met de fiets, overigens) niet aan RTZ

26 mei 2019

09u38 2 Hasselt In Hasselt heeft burgemeester Steven Vandeput (N-VA) vanmorgen zijn stem uitgebracht. Hij kwam met de fiets naar de stemlokalen aan de Armand Hertzstraat.

Blijkbaar was dat op een piekmoment, want ook hij moest even wachten net als de andere Hasseltse kiesgerechtigden. Burgemeester Vandeput is lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Limburg. Ambities als minister heeft hij deze keer niet, zo vertelde hij tijdens de campagne. Hij wil burgemeester van Hasselt blijven, en in het parlement zijn stad verdedigen. Een beetje medelijden met de bijzitters in het kiesbureau had hij wel. Hij vroeg of ze vrijwillig waren kwamen zetelen, maar dat was in zijn kiesbureau niet het geval. Daarom wenste hij hen toch nog een fijne dag.