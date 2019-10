Aanleg fietslus langs de Schiervellaan en Leopoldplein Lien Vande Kerkhof

23 oktober 2019

13u38 0 Hasselt Dit najaar werkt Stad Hasselt twee van de drie ontbrekende schakels van de fietslus rondom de Groene Boulevard weg. “Tijdens de aanleg van het verbindingsplein trekken we de fietslus ter hoogte van de Blauwe Boulevard door”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert.

“Eind oktober starten we met de herinrichting van de parallelweg langs de Schiervellaan en het Leopoldplein. Daar krijgt de fietslus grotendeels een eigen tracé. Met deze investering vergroten we het fietscomfort en de fietsveiligheid in onze binnenstad”, aldus Libert.

De werken maken deel uit van verschillende aanpassingswerken aan de Groene Boulevard die in 2018 door Stad Hasselt en het Agentschap Wegen en Verkeer werden aangevat. Eind oktober wordt gestart met de werken aan de Schiervellaan en het Leopoldplein.

“Om de hinder te beperken en de naburige woningen en handelszaken zo goed mogelijk bereikbaar te houden, splitsen we de werken aan de Schiervellaan en het Leopoldplein op in drie verschillende fases”, licht schepen Libert toe. “Binnen fase 1 richten we de parallelweg tussen de Diesterstraat en Ridder Portmansstraat opnieuw in. Tijdens de tweede fase is het gedeelte tussen de Ridder Portmansstraat en het parkje op het Leopoldplein aan de beurt en als laatste wordt het kruispunt met de Ridder Portmansstraat onder handen genomen.”