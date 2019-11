A&M Invest heeft het beste HR-beleid van Limburg DSS

08 november 2019

17u29 0 Hasselt De Limburgse HR Award gaat dit jaar naar A&M Invest, de holding boven de autogarages van Groep Delorge en Groep Van Osch. Zij ontvingen de prijs op het Festival van HRM. Voka Limburg prijst de onderneming voor de integratie van het HR-beleid in hun change management. De andere genomineerden waren Eurofins Digital Testing, Eurosys en Warsco Units. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Festival van HRM.

De vakjury van de Limburgse HR Award onderzocht de dossiers van de kandidaten en was het meest overtuigd door het personeelsbeleid van A&M Invest. “De autogarages gaan niet langer alleen maar over motoren en olie. Ook computers zijn steeds belangrijker en dat vraagt om een aangepast HR-beleid. Bovendien groeide de groep door groei en acquisitie de afgelopen drie jaar van 150 naar 1.000 medewerkers. A&M Invest toont dat ze in dat veranderingsproces hun HR een prominente rol geven door het 100% af te stemmen op hun businessplan. De onderneming zet bijvoorbeeld erg in op klantenbeleving en vertaalt dat naar de competenties van medewerkers. Ze maken van de customer journey dus ook een ‘medewerkers journey’.”

Ook de andere genomineerden maakten een sterke beurt en werden geprezen. “Er kan maar één de winnaar zijn, maar uiteraard kunnen er veel meer lichtende voorbeelden zijn. Dat geldt voor alle genomineerden”, meent de jury. “Ons HR-beleid evolueert razendsnel, maar al deze bedrijven spelen daar handig en slim op in.”