800 rechtenstudenten leggen in volle coronacrisis examens af via computer Dirk Selis

09 april 2020

16u58 2 Hasselt De student die dacht dat de coronacrisis de onvermijdelijk, aankomende examens nog wat op afstand zou houden, is eraan voor de moeite. Universiteiten en hogescholen hebben in tussentijd niet stilgezeten en hebben een performant systeem uitgerold om digitaal te examineren. Zo bijten de studenten Rechten van de Universiteit Hasselt deze week de spits af.

“De examens worden georganiseerd voor alle 800 rechtenstudenten aan de UHasselt: van 1ste bachelor tot en met 2de masterjaar”, legt prof. dr. Elly Van de Velde, die instaat voor de organisatie van de examens, uit. “De Hasseltse rechtenopleiding werkt als enige Belgische universiteit met het probleemgestuurd onderwijsconcept. Daarmee hangt samen dat ons academiejaar over 4 kwartielen loopt (een semester in 2 gesplitst, red.). Ook wel bekend als het tien weken systeem. Dat betekent dat elk nieuw kwartiel er nieuwe vakken zijn en dat elk kwartiel afsluit met examens van de voorbije vakken. Op maandag 16 maart was ongeveer 2/3 van het onderwijs van het 3de kwartiel achter de rug, is men overgeschakeld op digitaal onderwijs en is in diezelfde week beslist om de examens van het 3de kwartiel in een andere vorm, namelijk een digitale vorm, te laten doorgaan. De examenweek is nu.”

Minder studievertraging

“Omdat we dachten dat onze studenten wellicht graag ‘hun kwartiel’ zouden afronden, om zich vervolgens na de paasvakantie op nieuwe rechtsvakken te kunnen concentreren, hebben we een digitale examenkans gecreëerd in april”, gaat Van de Velde verder. “Het is geen verplichting. Onze studenten hebben de keuze gekregen om ofwel nu in april ofwel in juni een inhaalexamen af te leggen. We zien dat de grote meerderheid van de studenten ervoor kiest om nu examen af te leggen en dat stemt ons blij, omdat er zo minder studievertraging kan worden opgelopen.”

Plagiaatscan

“De evaluatievormen zijn zeer divers en variëren uiteraard naargelang het studiejaar”, gaat Van de Velde verder. “Zo zijn er zowel schriftelijke als mondelinge examens. Maar ook papers met mondelinge toelichting. Alles verloopt via de computer thuis, via de online omgeving van de universiteit. Op alles wat schriftelijk via de pc wordt ingediend, staat automatisch een plagiaatscan. Verschillende examenreeksen van 1 examen worden willekeurig door elkaar gehaald en verdeeld onder de studenten, zonder dat studenten weten wie dezelfde examenreeks heeft. Het tijdslot waarin de studenten examen moeten afleggen is zorgvuldig uitgedacht. Toezicht op studenten wordt digitaal georganiseerd, via de webcam bijvoorbeeld, door assistenten die kleine groepen studenten in het oog kunnen houden. De mondelinge examens verlopen via een videogesprek. We hebben 1.001 anticipaties ingecalculeerd en zijn dus met de organisatie van deze examens uiterst doordacht omgegaan. Alle studenten die aan een digitaal examen deelnemen, hebben bijkomend ook een verklaring op eer moeten ondertekenen en indienen dat zij een aantal spelregels strikt zullen opvolgen.”

Verplaatsing uitgespaard

Student Michiel Reynders (20) uit Ham haalt opgelucht adem wanneer we hem opbellen: “Het is goed gegaan. Enfin, dat denk ik toch. Ze hebben toch wel wat rekening gehouden met het feit dat we in een nogal ‘zwarte’ periode moesten studeren. Het was een openboekexamen. Maar toch, de vragen waren gericht. Nu, dit systeem heeft zo z’n voordelen. Zo bespaarde het me sowieso de verplaatsing van Ham naar Hasselt, die anders toch wel drie kwartier in beslag zou nemen.”