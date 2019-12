750 Hasseltse kleuters en peuters bewegen in fantasierijke ‘Winterland’-omgeving Dirk Selis

12 december 2019

12u59 0 Hasselt 750 kleuters en peuters prikkelen en laten bewegen. Dat is het doel van een bewegings- en belevingsdag die studenten Lerarenopleiding lichamelijke opvoeding van Hogeschool PXL organiseren in het thema ‘Winterland’.

“Deze bewegings- en belevingsdag kadert in het opleidingsonderdeel kleuterdidactiek, bewegingsopvoeding voor peuters en kleuters,” legt PXL-lector Inge Joosen uit. “Het is een verplicht vak voor onze studenten Lichamelijke opvoeding. De kleuters bewegen onder intensieve begeleiding, binnen een educatief thema. De studenten moesten een bewegingslandschap tot stand brengen, zodat de kleuters hun motorische basisvaardigheden in een thematische wijze kunnen ontwikkelen.” De Hasseltse kleuters en peuters konden de als elfen, rendieren en kerstvrouwen verkleedde LO-leerkrachten in spé erg smaken.