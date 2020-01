700.000 mensen snuiven kerstsfeer op tijdens Winterland: “Tot 15 procent meer bezoekers dan anders” Lien Vande Kerkhof Emelie Wojcik

06 januari 2020

09u48 1 Hasselt Het Hasseltse centrum heeft tijdens Winterland 10 tot 15 procent meer mensen mogen verwelkomen dan vorige edities, ondanks de werken. “De horeca en bij uitbreiding de hele binnenstad blikt tevreden terug op de feestperiode, waarbij er beduidend meer bezoekers waren dan de voorbije jaren”, zegt een tevreden Maxim Willems van Horeca Hasselt en uitbater van Café Café en Très Belge.

Met 700.000 bezoekers, verspreid over zes weken, was de 12de editie van Winterland Hasselt op het Kolonel Dusartplein een voltreffer. Horeca Hasselt en Winterland werkten dit jaar een actie uit: wie 10 drankbonnen op het Dusartplein kocht, kreeg een gratis consumptie aangeboden in de binnenstad en dat heeft gewerkt. “Het was een drukke eindejaarsperiode voor de horeca en naar ik hoor voor alle handelaars in de binnenstad”, zegt Willems. “Ik wacht nog op de precieze cijfers, maar mijn collega’s bevestigden de drukte, mede door de inspanningen die door alle partijen zijn geleverd.”

Ook kersvers centrummanager Ben Croonenborghs blikt tevreden terug op de afgelopen editie. “De synergie tussen winterland en de stad heeft geresulteerd in bijkomende bezoekers aan de binnenstad, een fenomeen dat we enkel kunnen toejuichen”, zegt Croonenborghs. “Vanuit het centrummanagement gaan we nu alvast nadenken over hoe we tijdens de kerstperiode volgende jaar nog meer mensen kunnen loodsen naar onze vernieuwde binnenstad. Er zijn alvast enkele veelbelovende initiatieven afgetoetst bij de deelnemende partijen.”

Lego-bouwmiddagen

“Een interne rondvraag leerde ons dat mensen dit jaar meer tijd hebben gespendeerd op Winterland Hasselt en hun bezoek combineerden met een doortocht in de binnenstad. De inspanningen van het stadsbestuur én de handelaars tijdens de eindejaarsdagen hebben hun effect niet gemist”, zegt Maurice Schoenmaeckers, organisator van Winterland.

De 700.000 bezoekers komen uit heel België, maar dit jaar waren er ook opvallend veel mensen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en zelfs uit China en Brazilië. “De jongste jaren zetten we volop in op belevingsactiviteiten die mensen samenbrengen en verbinden. De dansactiviteiten waren een succes, net als onze afterworkparty’s met DJ Rikky en de optredens in de Spiegeltent en in het Grand Café. Maar we steunden ook het goede doel en ondersteunden de vzw Toverblokjes met de Lego-bouwmiddagen”, aldus Schoenmaeckers.

Je kan nu al beginnen aftellen naar de 13de editie van Winterland Hasselt, die op 20 november start en opnieuw 6 weken plaatsvindt op het Kolonel Dusartplein.