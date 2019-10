65-jarige vrouw uit Hasselt verlaat ‘s ochtends vroeg haar woning in pyjama, sindsdien ontbreekt elk spoor Redactie

07 oktober 2019

12u33 0 Opsporingsbericht Op maandag 7 oktober, omstreeks 05u00 heeft de 65-jarige Alida Berden te voet haar woning verlaten op de Zavelvennestraat in Hasselt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. De politie van Limburg Regio Hoofdstad verspreidt daarom dit opsporingsbericht.

Alida Berden is 1m60 en mager. Ze heeft bruin haar en draagt momenteel geen bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze beige schoenen, een lichtbruine jas en haar pyjama.



Heb jij meer informatie over deze verdwijning of heb je Alida mogelijks gezien? Contacteer dan de lokale politie via het noodnummer 101.