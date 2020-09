65.000 bezoekers op Hasselt Kermis in coronatijden: “Minder, maar daarom geen slecht resultaat” Giulia Latinne

29 september 2020

16u32 0 Hasselt Hasselt Kermis haalt na twee weken septemberfoor op het Kolonel Dusartplein en de Koning Boudewijnlaan een totaal van 65.000 bezoekers. “In een normaal jaar zou dat aantal alleen al in het eerste weekend hoger liggen, maar in deze tijden is het geen slecht resultaat”, aldus schepen van Foren Rik Dehollogne.

Begin september bracht Stad Hasselt het goede nieuws dat de kermis dit jaar tóch door zou gaan van 19 september tot 27 september, weliswaar met coronamaatregelen. Zo werd de kermis verdeeld in vijf zones op het Kolonel Dusartplein en de Koning Boudewijnlaan om een bezoekersmassa te voorkomen. Daarbovenop werkte de stad met tijdslots van twee uur en een online reserveringssysteem, maar vooral dat laatste werkte de kermis tegen.

“Niemand had kunnen voorspellen dat de coronamaatregelen voor Hasselt Kermis té strikt zouden zijn”, vertelt schepen van Foren Rik Dehollogne. “Dat werd wel snel duidelijk op 19 september, de eerste dag van de kermis. Terwijl we altijd een grote opkomst in het eerste weekend gewend zijn, bleef die in het eerste geval uit. Daardoor beseften we dat we snel moesten schakelen en veranderingen moesten doorvoeren”, aldus Dehollogne.

In vergelijking met de vorige jaren was het een beperkte kermis, maar dat liever dan geen Schepen van Foren Rik Dehollogne

Geen standgeld

De stad besliste daarom na overleg met de schepenen en foorkramers om het reservatiesysteem en de tijdslots te schrappen. “Daardoor kreeg het bezoekersaantal een opkikker”, vertelt Dehollogne. “Zolang de kermis met tijdslots werd geregeld, konden we maar maximaal 62.000 bezoekers coronaproof ontvangen indien de twee weken volgeboekt waren. Uiteindelijk hebben we daar nu 65.000 bezoekers van kunnen maken. Of dat ons beste resultaat is? Dat niet. In een normaal jaar zouden we alleen al in het eerste kermisweekend zo’n 100.000 bezoekers verwelkomen. Maar in deze tijden is het zeker geen slecht resultaat”, aldus Dehollogne.

Maar hoe de foorkramers het hebben ervaren? “Die waren uiteraard enorm dankbaar dat de kermis alsnog kon doorgaan”, benadrukt Dehollogne. “Alleen waren er enkele foorkramers die hadden gehoopt dat Hasselt Kermis hun grote verlossing in omzet zou zijn. Dat moet je begrijpen, want zij hebben ook een moeilijk jaar gehad. Daarom hebben we dit jaar geen standgeld gevraagd. Dat varieert normaal gezien tussen de honderd en duizend euro, afhankelijk van het soort kraam en de lopende meters, maar daar moesten de foorkramers nu niets van betalen. In vergelijking met de vorige jaren was het een beperkte kermis, maar dat liever dan geen”, aldus Dehollogne.

Het Dusartplein en de Koning Boudewijnlaan zullen tegen het einde van deze week opnieuw vrij zijn.

