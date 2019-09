605 schootzitters verbreken het Wereldrecord schootzitten Dirk Selis

23 september 2019

16u57 0 Hasselt Bij de start van het academiejaar gaven de docenten uit de bachelor Kleuteronderwijs van UCLL hun 50 eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten een opdracht mee: ‘Verbreek eens een wereldrecord!’ Dat record werd hen niet meteen in de schoot geworpen, maar na twee pogingen was het maandagmorgen zover. “605 schootzitters in twee pogingen. Wereldrecord officieel verbroken”, zei gerechtsdeurwaarder Wim Goudezeune.

“Eén van de challenges was het verbreken van een wereldrecord”, legt lector Liesbeth Alaerts uit. “Het zijn de studenten zelf die op het idee kwamen om het record schootzitten te verbreken. Dat record stond op 361 schootzitters. Het idee is ontstaan vanuit de piste van het ‘samenleven’. Onze studenten vinden verbondenheid en het kunnen steunen op elkaar belangrijke principes en wilden die graag opnieuw onder de aandacht brengen. Ze zagen die principes terugkomen in het wereldrecord schootzitten, waar je effectief moet durven leunen en steunen op anderen.”

Gerechtsdeurwaarder

“Vanmorgen (maandagmorgen, red.) was het dan zover. De studenten slaagden erin om 605 mensen te verzamelen op het Dusartplein in Hasselt. Zowel jong als oud stonden klaar in een hele grote kring, waaronder 400 leerlingen uit de Sportschool Hasselt. Onder toeziend oog van gerechtsdeurwaarder Wim Goudezeune zijn ze na twee pogingen erin geslaagd om het oude wereldrecord te verpletteren”, besluit Alaerts.