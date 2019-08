5x uit in Limburg RTZ

22 augustus 2019

Hasselt/Zonhoven: opendeurdag op Aero Kiewit

Het oudste vliegveld van België? Dat ligt in Limburg op de grens van Hasselt en Zonhoven. Dit weekend zet het plein zowel op zaterdag als zondag vanaf 10 uur de poorten open voor het grote publiek. Ook zonder vliegervaring kan je even plaatsnemen in een simulator of deelnemen aan de luchtdopen met vliegtuigjes of met een luchtballon. Voor de jongste liefhebbers zorgen de vliegtuigen regelmatig voor een ballendrop op het plein, die de kinderen dan mogen gaan zoeken. Je kan er tenslotte allerlei unieke vliegtuigjes bekijken die er twee dagen lang te gast zijn.

Hasselt: kunst- en boekenmarkt Boulevart

Montmartre ligt zaterdag aan de Boulevard in Hasselt. Voor de negende editie van Boulev’Art staan de Guffenslaan en het Kolonel Dusartplein zaterdagavond van 17 tot 22 uur gevuld met boeken- en kunstkraampjes. Artiesten demonstreren er hun kunstvorm en werken voor de ogen van de bezoeker aan hun nieuwe meesterwerken. Dit jaar gaat het om karikatuurtekenen, etsen, zeefdruk, keramiek, juwelen, bronswerk, aquarel, fotografie, houtsnijwerken, en kantklossen. Op de markt kan je ook straatacts van toneelspelers tegen komen.

Lommel: Dag van het zand voor kids

Lommel heeft door haar geschiedenis veel met glas en zand. ‘De Dag van het Zand’ midden in het stadscentrum is dus duidelijk op haar plaats. Het is als kinderkunstenfestival bedoeld voor kleine en hele grote kinderen tot de oma’s en opa’s toe. Tijdens workshops maak je een eigen glasjuweeltje, leer schilderen met Lommels zand, klim als Spiderman of giet je eigen glaskunstwerkje. Let ook op de straatartiesten die de hele namiddag tussen het plubliek opduiken. En heb je trouwens al ooit van een frietkanon gehoord? Neen? Kom dan zeker naar de demonstratie. Van 14 tot 18 uur in het centrum van Lommel. De toegang is gratis.

Maasmechelen: Heimwee naar Woodstock?

Iemand heimwee naar het legendarische festival Woodstock dat precies vijftig jaar geleden plaats vond? Die sfeer herbeleven kan dit weekend op zaterdag 24 augustus vanaf 10 in café de ‘Statie’ aan de Spoorwegstraat in Maasmechelen. Tijdens ‘Woodstock in the Woods’ komen er foodtrucks, spelen er bands en heerst er alleen love, peace en beer. Hippies en nieuwsgierigen mogen gratis naar binnen op het festivalterrein.

Genk: Heidefeesten met boekentassenweiding

Néén, natuurlijk is de school nog niet begonnen. Maar kinderen die dat willen mogen dit weekend toch al hun boekentas wel meenemen naar de Heidefeesten aan de Richter in Bret-Gelieren (Genk). Daar komen zaterdag al ‘The Fools’, Eisbear en DJ Marc voor de muziek zorgen. Zondag is er vanaf 14 uur een goed gevuld programma met kinderanimatie. Om 15 uur komt de pastoor de boekentassen van alle kinderen zegenen voor het nieuwe schooljaar. Nadien kan je demonstraties van oude ambachten bijwonen, een roofvogelshow zien of je laten grimeren.