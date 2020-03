57 verkeersdoden in Limburg in 2019: verkeersexpert pleit voor punctuele flitscamera's en trajectcontrole Nationaal stijging met 6% van het aantal verkeersdoden Dirk Selis

12 maart 2020

16u30 0 Hasselt In de provincie Limburg zijn er vorig jaar 57 verkeersdoden gevallen. Dat is er eentje meer dan in 2018. Sinds 2012 schommelt het aantal verkeersdoden rond de 60. Nationaal was er in 2019 een stijging van het aantal verkeersdoden met 6%. “Er vielen in totaal 620 verkeersdoden. Het aantal letselongevallen daalde vrij stevig in Limburg met bijna 6%. Nationaal daalde het aantal letselongevallen met 2%”, zegt Stef Willems van Vias

In de provincie Antwerpen (van 61 naar 77 doden) noteerden we een grote stijging van het aantal verkeersdoden. Vooral bij de fietsers was de balans zeer negatief (van 11 naar 24 doden). Ook in Vlaams-Brabant was er een sterke stijging van het aantal verkeersdoden (van 34 naar 48). In West-Vlaanderen was er daarentegen een stevige daling van 78 naar 56 doden. In Oost-Vlaanderen (van 68 naar 66 doden) en Limburg (van 56 naar 57 doden) en bleef de situatie nagenoeg status quo. In Limburg schommelt het aantal verkeersdoden sinds 2012 rond de 60. Er is dus al enige tijd geen sprake van een structurele daling. Vooral bij de auto-inzittenden vielen er in Limburg meer doden (van 18 naar 28). Bij de motorfietsen (van 11 naar 6) en bij de vrachtwagens (van 12 naar 5) daalde het aantal verkeersdoden wel. Het aantal letselongevallen daalde in elke provincie. In Limburg was die daling vrij stevig: -6%. Vooral het aantal ongevallen met motorrijders daalde spectaculair met maar liefst 43%.

Nationale tendens: 36 doden meer op onze wegen

Het aantal verkeersdoden op onze wegen is met 6% gestegen in 2019 in vergelijking met 2018. Er vielen 620 verkeersdoden in plaats van 584 (+36). De stijging deed zich vooral voor tijdens de eerste 6 maanden (+ 39 doden in het eerste trimester, +28 doden in het tweede trimester). We zagen een daling tijdens de tweede helft van het jaar (-19 doden in het 3de trimester, -12 doden in het laatste trimester). De daling tijdens de tweede helft van het jaar bleek niet voldoende om de stijging tijdens de eerste 6 maanden te compenseren. Het aantal letselongevallen daalde met 2% (van 38.195 naar 37.375) om een laagterecord te bereiken. Nooit eerder waren er minder ongevallen waarbij gewonden vielen.

“De resultaten van het aantal doden op onze wegen maken ons bedroefd”, zegt Karin Genoe, CEO Vias institute. “We kunnen en mogen niet accepteren dat er nog steeds zo veel mensen in ons verkeer omkomen. Elke week zijn er 12 families in ons land die een dierbare verliezen. Een veelvoud wordt binnen zijn omgeving geconfronteerd met verkeersslachtoffers met ernstige letsels. We moeten de exacte oorzaken van deze negatieve tendens verder analyseren en zoeken naar oplossingen om de situatie te verbeteren.”

Punctuele flitscamera’s

“Deze cijfers leren ons duidelijk dat de goede ingeslagen weg stagneert. We moeten opnieuw een tandje bijsteken”, zegt Sven Lieten coördinator van de opleiding Verkeerskunde en Mobiliteit van Hogeschool PXL. “Op vlak van sensibilisering moeten we blijven verder investeren, maar vooral op vlak van handhaving kan het beter. Ik denk aan trajectcontroles en punctuele flitscamera’s. Ook de fietser is veranderd. De elektrische fiets heeft het fietspad ingehaald. We moeten gaan investeren in bredere en nog veiligere fietspaden.”