5.000 euro voor Mobile School dankzij Jenever-challenge Rotary Club Dirk Selis

15 oktober 2019

13u20 0 Hasselt Rotary Club Hasselt-Herckenrode heeft een cheque van 5.000 euro overhandigd aan de vzw Mobile School, een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Daarmee komt de Rotary Club de belofte na die ze deed naar aanleiding van de Jeneverfeesten van 2018: als er minstens 50 verschillende nationaliteiten zich zouden aanmelden op hun jeneverstand, schreef de club een cheque uit van 5.000 euro voor het goede doel. Het werden er uiteindelijk 75. Met deze actie wilde de Rotary Club Hasselt-Herckenrode haar programma van internationale jeugduitwisseling in de kijker zetten.

Op 19 en 20 oktober is Hasselt weer helemaal in de ban van jenever. Jaarlijks zakken meer dan 100.000 bezoekers af naar de Hasseltse Jeneverfeesten, wat het tot één van de grootste stadsfestivals van het land maakt. Rotary Club Hasselt-Herckenrode is een vaste waarde op de Jeneverfeesten. De serviceclub is met hun stand traditioneel terug te vinden aan het Jeneverplein tegenover het Jenevermuseum. De opbrengsten van een weekend hard werken gaan naar het goede doel.

Vzw Mobile School

“Op de stand van de Rotary hebben we vorig jaar een levensgrote wereldkaart opgehangen”, zegt Jeroen Bloemen, voorzitter van de Jenevercommissie van Rotary Club Hasselt-Herckenrode. “We riepen iedereen met een buitenlands paspoort op om zijn of haar vlag te komen planten op onze wereldkaart. Elke vlag was goed voor 100 euro. Het leek ons heel ambitieus om de lat op 50 nationaliteiten te leggen, maar het werden er uiteindelijk 75. Het was een totale verrassing om te zien dat er mensen van over de hele wereld aanwezig waren in Hasselt: Zuid-Korea, Rusland, Brazilië of Zuid-Afrika, we hebben ze allemaal zien passeren. En gek genoeg, op de eerste Nederlander hebben we echt uren moeten wachten.”

Rotary Club Hasselt-Herckenrode heeft een cheque van 5.000 euro overgemaakt aan Arnoud Raskin van de vzw Mobile School ter ondersteuning van hun projecten voor straatkinderen en straathoekwerkers wereldwijd. Op deze manier zijn de inkomsten die vergaard werden, op de beloofde plek terechtgekomen.

Building Beyond Borders

Dit jaar legt de Rotary Club de lat qua nationaliteiten nog wat hoger: ze willen 100 nationaliteiten registreren aan hun stand. Opnieuw koppelt de Rotary Club hier de belofte aan dat een internationaal goed doel zal gesteund worden. De keuze is dit jaar gevallen op het project ‘Building Beyond Borders’, een initiatief van de faculteit Architectuur en kunst dat wordt aangeboden binnen de UHasselt School of Expert Education (UHasselt SEE).

“In het postgraduaat Building Beyond Borders ontwerpen én realiseren deelnemers een bouwproject met hoge maatschappelijke toegevoegde waarde voor een regio in ontwikkeling”, zegt Piet Vandebroek, coördinator van het Universiteitsfonds. “Het gaat om een lagere school in het dorp Kagulu, in Oeganda. Het postgraduaat biedt afgestudeerde studenten en professionals de uitgelezen kans om zich rond duurzaam bouwen verder uit te diepen en kennis te maken met ‘nieuwe’ bouwtechnieken. We hopen dus dat de Jeneverfeesten een succes zullen zijn. Ons project kan deze steun zeer goed gebruiken.”