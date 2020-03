481 coronabesmettingen in Limburgse ziekenhuizen, 81 overlijdens Emelie Wojcik

30 maart 2020

19u13 0 Hasselt De Limburgse ziekenhuizen telden maandag in totaal 481 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Daarvan verblijven in totaal 109 personen op de afdelingen Intensieve Zorgen. De afgelopen weken stierven 81 mensen aan de gevolgen van het virus. Daarmee blijft Limburg de zwaarst getroffen provincie van het land.

Het hoogste aantal coronapatiënten verblijven in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis (129) en het Genkse ZOL (99). Daarvan liggen 34 patiënten op de afdeling intensieve zorgen van het Jessa en 32 op dezelfde afdeling van het ZOL. Om het hoge aantal covid-19 patiënten op te vangen, heeft het Jessa maar liefst vijftien corona-afdelingen uitgerold. Bovendien wordt nog een andere afdeling momenteel voorbereid. In Hasselt stierven al 25 personen aan de gevolgen van het virus en in Genk waren dat er acht.

Ook zwaar getroffen is het Sint-Trudoziekenhuis. Met elf patiënten op de afdeling intensieve zorgen is de limiet van de afdeling bereikt. De 61 coronapatiënten die er in totaal opgenomen zijn, worden dan ook gescreend en indien mogelijk naar het nieuwe schakelzorgcentrum overgebracht. Ondertussen telt het Sint-Truidense ziekenhuis 22 overlijdens. Ook het AZ Vesalius in Tongeren telt een zestigtal besmettingen. Maar met zes personen op de afdeling intensieve zorgen en één overlijden, is de situatie er voorlopig nog onder controle.

Minder besmettingen

In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder werden maandag 49 personen verzorgd voor corona. In het Peltse Mariaziekenhuis en het Maaseikse Ziekenhuis Maas en Kempen waren dat respectievelijk 47 en 36. Daarvan kregen in Heusden-Zolder tien mensen intensiever zorgen terwijl dat in Pelt en Maaseik er acht waren. Het sterftecijfer in de drie ziekenhuizen ligt op twaalf (Sint-Franciscusziekenhuis), zeven (Mariaziekenhuis) en zes (Maas en Kempen).