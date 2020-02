45-plusser? Laat je hart testen door studenten van UHasselt EWH

03 februari 2020

15u48 0 Hasselt De Belgian Medical Students Association Hasselt organiseert op zaterdag 8 februari ‘Heart for Life’. Tijdens dat evenement informeren studenten geneeskunde van de UHasselt 45-plussers over de staat van hun hart en vaten. Bovendien worden er interactieve tests uitgevoerd die moeten uitwijzen of de testpersoon in kwestie al dan niet een risico loopt op hart- en vaatziekten.

Met hun evenement willen de studenten 45-plussers bewust maken over de staat van hun hart en vaten. Ze doen dat omdat hart- en vaatziekten één van de grootste doodsoorzaken in België zijn. Bovendien geven de studenten informatie over de invloed van een al dan niet gezonde levensstijl op de toestand van het hart en de vaten. Dat gebeurt via diverse infostands over onder andere voeding en roken en via interactieve testen. Die testen moeten iemands risico op hart- en vaatziekten weergeven.

Tijdens de interactieve testen worden enkele parameters in rekening gebracht. Zo meten de studenten onder andere de bloeddruk, het cholesterolgehalte en het vet- en spierpercentage van hun testpersonen. Aan het einde van de rit volgt dan weer een inspanningstest, die ook ingeruild kan worden voor een vragenlijst indien te moeilijk.

Geen screening

De resultaten worden meteen tijdens het evenement meegedeeld in een individueel gesprek met een derdejaarsstudent geneeskunde. Bijkomende vragen kunnen dan weer gesteld worden aan de aanwezige huisarts. De studenten benadrukken dan ook dat de tests geen screenings zijn, maar dat ze eerder als doel hebben om mensen bewust te maken van de mogelijke risico’s. Bewustwording is volgens hen immers de eerste stap om actief aan de slag te gaan om die risico’s te verlagen.

45-plusser

De studenten richten zich specifiek op 45-plussers omdat het risico op hart- en vaatziekten toeneemt bij het ouder worden. Deze ziekten kunnen vooral vanaf de leeftijd van 45 en ouder opsteken. En dat kan drastische gevolgen hebben. Zo valt 25 procent van de overlijdens onder de 65 jaar toe te schrijven aan hart- en vaatziekten.

45-plussers die graag meer persoonlijke informatie over hart- en vaatziekten verkrijgen, zijn welkom op 8 februari van 9.30 tot 17.30 uur in Gebouw D, UHasselt Agoralaan Campus Diepenbeek. Deelname is gratis, maar voor de interactieve testen is inschrijven verplicht.