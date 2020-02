42% van de Limburgers geeft toe maandelijks te snel te rijden buiten de bebouwde kom Limburgs automobilisten scoren slecht bij Nationale VerkeersONveiligheidsenquête, Limbugers op de fiets doen het dan weer goed Dirk Selis

21 februari 2020

09u21 0 Hasselt Voor deze 8ste editie van de jaarlijkse Nationale VerkeersONveiligheidsenquête werd een representatieve steekproef van 6.000 personen uit de Belgische bevolking bevraagd. “In Limburg werden 490 mensen bevraagd. Wat blijkt? Snelheid blijft een groot probleem achter het stuur”, zegt Stef Willems van Vias institute.

“Het percentage autobestuurders dat zegt te snel te rijden, neemt toe in vergelijking met een jaar eerder”, steekt Stef Willems van Vias institute. “Zowel binnen de bebouwde kom (van 26% naar 28 %), buiten de bebouwde kom (van 31% naar 36%) als op de autosnelwegen (van 27% naar 32%) geven meer bestuurders aan dat ze minstens één keer per maand de snelheidslimieten niet respecteren. In heel het land worden dit jaar nog tientallen trajectcontroles geactiveerd om dit probleem aan te pakken. Te snel rijden is voor Limburg net zoals in de rest van België een probleem. Voor Limburg waren de cijfers zelfs opvallend. 42% van de Limburgers geeft toe maandelijks te snel te rijden buiten de bebouwde kom (Vlaanderen: 36%), dat is het hoogste percentage van alle provincies. Ook op autosnelwegen geven 38% van de Limburgers toe minstens één keer te snel te rijden. (Vlaanderen: 31%). In geen enkele andere provincie dan in Limburg verplaatsten meer respondenten (91%) zich het afgelopen jaar als autobestuurder (Vlaanderen: 87% en België: 83%). Van alle Vlaamse provincies maken de Limburgers (42%) het minst gebruik van het openbaar vervoer (Vlaanderen: 56%). Limburg scoort hiermee zelfs onder het Belgisch gemiddelde (50%). Toch zijn de openbaar vervoer gebruikers gestegen in Limburg ten opzichte van de vorige bevraging (2019: 37%--> nu 42% red.).”

Fietsers

Op de fiets doen de Limburgers het dan weer wel goed. Maar liefst 68 procent van de Limburgers gebruikte regelmatig de fiets. 18% van de Limburgers fietst zonder fietsverlichting in het donker. Dat is van alle Vlaamse provincies het laagste percentage(Vlaanderen: 24%). “Limburgers fietsen ook het minst door het rode voetgangerslicht (18%) (Vlaanderen: 25%). De fietsinfrastructuur is echter vaak niet afgesteld op fietsers die aan hogere snelheden rijden. Zo zijn fietspaden niet overal breed genoeg om vlot en comfortabel in te halen. Fietsers die sneller rijden moeten zeker bij het inhalen van tragere fietsers extra voorzichtig zijn en hun gedrag aanpassen”, zegt Willems.

Draagvlak verkeersveiligheidsmaatregelen

Nu meer en meer steden kiezen om de snelheid in hun centra te verlagen. In Sint-Truiden heeft het stadsbestuur die omschakeling onlangs gemaakt. Daarbij blijft het essentieel om uit te leggen wat de voordelen daarvan zijn om zo het draagvlak te vergroten. “Zo zijn de ongevallen met voetgangers in een zone 30 twee tot drie keer minder dodelijk dan in zones waar de maximumsnelheid 50 km/u is. Maar er zijn minder voorstanders in Limburg(35%) voor een veralgemeende zone 30 in het centrum van steden dan het gemiddelde van Vlaanderen: 39%”, besluit Willems.