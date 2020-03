412 patiënten met corona in Limburgse ziekenhuizen: aantal overlijdens staat op 54 Emelie Wojcik Marco Mariotti

28 maart 2020

16u00 0 Hasselt De Limburgse ziekenhuizen telden zaterdag in totaal 412 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Daarvan verblijven in totaal 91 personen op de afdelingen intensieve zorgen. De afgelopen weken stierven 54 mensen aan de gevolgen van het virus.

In het Sint-Trudoziekenhuis wordt met man en macht gezocht naar oplossingen om de limieten van de afdeling intensieve zorgen te omzeilen. Zo werden al elf stabiele patiënten overgebracht naar nabijgelegen ziekenhuizen. Ondertussen zijn alle tien bedden op de afdeling intensieve zorgen in Sint-Trudo bezet en telt het ziekenhuis nog eens 59 besmette patiënten. Zestien personen overleefden het virus niet.

Het Hasseltse Jessa Ziekenhuis is een van de ziekenhuizen die patiënten van het Sint-Trudo opvangt. In totaal telt het ziekenhuis momenteel 114 bevestigde coronapatiënten, waarvan er 28 op de afdeling intensieve zorgen liggen. Ondertussen stierven er 18 personen.

Zaterdag raakte bekend dat de 30-jarige verpleegster Isaura Castermans donderdag overleed aan de gevolgen van corona in het ZOL. In totaal lieten er zes patiënten het leven. Het ziekenhuis biedt momenteel de nodige zorgen aan 86 coronapatiënten, waarvan er 28 personen intensieve zorgen nodig hebben.

Het aantal coronabesmettingen in het Peltse Mariaziekenhuis is ondertussen opgelopen naar 46, waarvan acht op de afdeling intensieve zorgen. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder staat de teller op 39 patiënten, met zeven patiënten die behandeld worden op intensieve. En in het Maaseikse Ziekenhuis Maas en Kempen verzorgt het medisch personeel 28 coronapatiënten, waarvan vier intensieve zorg krijgen. De sterftecijfers in de ziekenhuizen liggen voorlopig op vier (Mariaziekenhuis), acht (Sint-Franciscusziekenhuis) en één (Maas en Kempen).

Het AZ Vesalius in Tongeren communiceert maandag pas over de meest recente cijfers. Vrijdag telde het ziekenhuis nog veertig besmettingen, waarvan 6 op de afdeling intensieve zorgen, en één overlijden.