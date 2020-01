4 x ijsberen in Limburg op zondag Lien Vande Kerkhof

04 januari 2020

13u08 0 Hasselt Nederlanders wanen zich met Nieuwjaar al jarenlang ware ijsberen. Maar ook steeds meer Belgische Limburgse bewijzen heel wat gebibber te kunnen incasseren. Liefhebbers van een frisse duik kunnen morgen terecht in Beringen, Hasselt, Kinrooi en Zutendaal.

In Kinrooi wordt de nieuwjaarsduik georganiseerd door KWB Geistingen. Om 11u start de opwarming en op het middaguur springt iedereen het water in. Vanaf 15u kan iedereen zich opwarmen tijdens de afterparty in café Beej Nelis.

Zutendaal

In de Papendaalse plas gaan om 14 uur de kleedkamerdeuren open. Vanaf 14u30 wordt er in groep opgewarmd onder leiding van Bfit Zutendaal. Hierna duiken de ijsberen collectief de plas in. Terug op temperatuur komen doe je door nadien uit te blazen in de jacuzzi of door een warme douche te nemen.

Beringen

Ook in Beringen is het rillen geblazen. Om 14 uur vindt de traditionele Nieuwjaarsduik plaats aan de Paalse Plas. Nieuw dit jaar is dat de stad Beringen zijn schouders zet onder het evenement en dat er extra focus wordt gelegd op gezelligheid.

Hasselt

In Hasselt kunnen de moedigste ijsberen uit de buurt terecht in het stedelijk zwembad Kapermolen. Het water van het buitenzwembad meet momenteel zo’n 14 graden. Zwemmers zijn welkom van 10 tot 12 uur. Tijdens 4 momenten kan je het water induiken: om 10, 10.30, 11 en 11.30 uur.