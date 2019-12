4,5 miljoen keer bedankt, beste lezers uit Hasselt! Redactie

31 december 2019

12u08 0 Hasselt Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Hasselt flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over de stad werden meer dan 4,5 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor!

Eén van de verhalen die flink wat beroering veroorzaakten in 2019, was dat van een buschauffeur die weigerde om de echtgenote van schepen Habib El Ouakili te laten opstappen.

Maar ook Pukkelpop stond weer hoog op de agenda van de Hasselaar. En dan vooral het verslag van de staat waarin de site achtergelaten werd door de festivalgangers.

Of wat te denken van het verhaal over de Hasseltse gevangenis, waar gedetineerden een telefoon in de cel kregen?

Maar het mocht gelukkig soms ook een pak luchtiger, zoals de tips die Hogeschool PXL in petto had voor wie samenleeft met een student in volle blokperiode.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt!