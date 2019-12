4,5 miljoen euro om asbesthoudende daken en leidingen te verwijderen in Limburg Dirk Selis

20 december 2019

14u20 0 Hasselt Het provinciebestuur van Limburg wil al sinds 2018 een asbestproject organiseren dat zich focust op dakvervanging en leidingisolatie. Door budgettaire beperkingen kwam daar echter geen ondersteuning voor vanuit Vlaanderen. Tot vandaag. Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir maakt via de OVAM 4,5 miljoen euro vrij om de Limburgse asbestverwijdering gedurende drie jaar te financieren.

“Waar een wil is, is een weg”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Als we Limburg asbestveiliger willen maken, dan moeten daar ook middelen tegenover staan vanuit Brussel. Ik voorzie dan ook graag middelen om de verwijdering van asbesthoudende daken en leidingisolatie gedurende drie jaar te financieren.” Ook Limburgs gedeputeerde van Milieu Bert Lambrechts (N-VA) is vastberaden: “Het merendeel van de vastgelegde subsidies komt bij de burger terecht. De bedoeling is bovendien om de asbestverwijdering te koppelen aan het duurzaam bouwen en renoveren van woningen, zodat we als Limburg ook onze bijdrage doen aan de klimaatuitdaging.”

Concreet zal de provincie zogenaamde ‘groepsverwijdering’ van asbest organiseren samen met Dubolimburg, zodat het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking zo veel mogelijk gekoppeld kan worden aan een duurzame en energiezuinige renovatie. Via het bestaande aanbod van ‘De Huisdokter’ zal de duurzaamheidsdoelstelling mee bewaakt worden. Omdat het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie gespecialiseerd werk is dat door erkende asbestverwijderaars dient uitgevoerd te worden, loopt de kostprijs hoog op. Daarom wordt ook hier geopteerd een samenkoop te organiseren gericht op particulieren. Een maand geleden besliste Demir al om middelen uit te trekken om vanaf de lente 2020 asbestophaling aan huis mogelijk te maken bij alle Limburgers via Limburg.net en dat gedurende drie jaar. “Door sterk te investeren in een aanbod voor alle Limburgers om hun asbestdaken te saneren, maken we van asbestverwijdering een prioriteit in Limburg”, besluit Demir.