3D ritje op Kolonel Dusartplein laat zien hoe je rijdt onder invloed van drugs Toon Royackers

21 juni 2019

20u25 3 Hasselt Wat gebeurt er als je met een lijntje coke, wat marihuana of een pilletje XTC achter het stuur kruipt? Studenten die vrijdagnamiddag het einde van de examens kwamen vieren, mochten het komen uitproberen in de 3D videogame van de Responsible Young Drivers. De studenten van de PXL kwamen daar eveneens hun campagne ‘trek de lijn’ voorstellen.

“Het blijft ongelofelijk hoeveel bestuurders we betrappen onder invloed van drugs,” legt woordvoerster Dorien Baens van de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad uit. “Zelfs op gewone weekdagen, plukken we er verschillende uit het verkeer. Daarom vonden we een bewustwordingscampagne echt wel noodzakelijk. En wie kon die beter voor ons uitwerken dan de studenten communicatie zelf?” Die gingen daarom de voorbije maanden vlijtig aan de slag. “Onze campagne is gelanceerd op www.trekdelijn.be,” vertelt student Bjorn Souvereyns van de PXL. “Want inderdaad: we zien onder medestudenten wel eens foute dingen gebeuren. Niet iedereen is zich even bewust wat drugs in het verkeer allemaal aanrichten. Er doen heel wat fabeltjes de ronde, en die proberen we op deze website te ontkrachten. Maar we hebben ook bierkaartjes laten drukken met de nodige info.”

Meteen gecrasht

Sluitstuk van de campagne was de 3D simulator die vrijdagnamiddag op het Kolonel Dusartplein werd opgesteld. Wie plaatsnam achter het stuur kon eerst kiezen welke drugs hij - gelukkig virtueel - wou binnen werken. Coke? Marihuana of XTC? het kon allemaal met een muisklik. Departementshoofd Veerle Schuyten kroop met een virtueel bolletje XTC in de rijsimulator. “Ik dacht nog dat ik het met rustig rijden wel zou halen. Maar ik vrees dat ik bij deze computersimulatie al vrij snel gecrasht ben. Veel controle heb je echt niet meer. Een goede les, is het wel. En hopelijk slaat deze campagne vooral aan bij de studenten.”