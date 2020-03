398 coronabesmettingen in Limburg, 47 overlijdens Emelie Wojcik

27 maart 2020

17u57 0 Hasselt Waar er donderdag nog 323 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen lagen, waren dat er vrijdag 398. Intensieve zorg is er voor 93 patiënten, het aantal overlijdens staat op 47.

In het Sint-Trudoziekenhuis zijn momenteel 55 coronapatiënten opgenomen waarvan er acht op de afdeling intensieve zorgen verblijven. Dertien patiënten overleefden het virus niet. De afdeling intensieve zorgen draaien momenteel op maximumcapaciteit en rekenen dan ook op ondersteuning van andere, al dan niet Limburgse ziekenhuizen. Zo worden patiënten die stabiel genoeg zijn, overgebracht naar grotere hospitalen zoals bijvoorbeeld het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, AZ Vesalius in Tongeren of zelfs RZ Heilig Hart in Tienen. “Woensdag ging het om drie patiënten, donderdag één en vrijdag werden nog eens twee patiënten overgebracht naar een ander ziekenhuis”, laat Miet Driesen, woordvoerster van het Sint-Trudoziekenhuis weten.

Te krap

Ook kleinere Limburgse ziekenhuizen ervaren de forse stijging van het aantal coronapatiënten en zitten, net zoals het Sint-Trudoziekenhuis, tegen hun limieten. Zo is het aantal besmette patiënten in Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik op één dag tijd met tien personen toegenomen. Dat brengt het totaalaantal op 31, met 19 personen op de afdeling intensieve zorgen en één overledene.

Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder ziet haar vrije bedden op intensieve zorgen dan weer met de dag slinken. Zo zijn er op de afdeling in totaal maar tien bedden beschikbaar, terwijl al zeven coronapatiënten er een bed hebben ingenomen. Met een totaal van 45 coronapatiënten is het dus bang afwachten voor het ziekenhuis. Daarnaast stierven ook nog zeven mensen.

Hoop

En ook het Genkse ZOL krijgt dagelijk ook heel wat coronapatiënten over de vloer. Momenteel verzorgen zij 71 patiënten, waarvan zeventien intensieve zorgen krijgen. In het AZ Vesalius in Tongeren zijn 40 patiënten besmet met het virus. Daarvan verblijven er zes op intensieve zorgen. Het Peltse Mariaziekenhuis verzorgt momenteel dan weer 43 covid-19 patiënten, waarvan zes intensieve zorg nodig hebben. De sterftecijfers in de ziekenhuizen liggen voorlopig op vijf (ZOL), één (AZ Vesalius) en drie (Mariaziekenhuis).

Het Hasseltse Jessa Ziekenhuis telt op vrijdag maar liefst 113 patiënten met covid-19. Daarvan verblijven er dertig op de afdeling intensieve zorgen. Zeventien patiënten stierven, vrijdag waren dat er alleen al vijf. “Maar er is ook positief nieuws”, zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers. “Zo hebben drie personen de afdeling intensieve zorgen mogen verlaten. Zij zieken momenteel uit op de corona-afdeling. Bovendien beschikt het Jessa momenteel nog over voldoende bedden om de patiënten op te vangen.”