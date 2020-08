31-jarige zwangere vrouw test positief voor drugs tijdens verkeerscontrole Dirk Selis

07 augustus 2020

16u57 1 Hasselt Donderdagavond vonden er verkeerscontroles plaats in Halen, Lummen en Hasselt. In totaal werden er 282 bestuurders gecontroleerd. Vijf mensen hadden te veel gedronken, twee chauffeurs hadden drugs gebruikt, onder wie een zwangere vrouw.

Op de Meldertsebaan in Lummen moesten de politieagenten even de wenkbrauwen fronsen toen een zwangere vrouw van 31 jaar positief voor drugs testte in het verkeer. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken en het voertuig werd getakeld.