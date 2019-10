300 baasjes gecontroleerd op poepzakjes tijdens Week van de Handhaving Lien Vande Kerkhof

09 oktober 2019

20u01 0 Hasselt Tijdens de Week van de Handhaving, die liep van 30 september tot 6 oktober, bond de Stad Hasselt de strijd tegen hondenpoep. Samen met de preventiedienst, handhavingsdienst en de wijkinspecteurs van politie Limburg Regio Hoofdstad controleerde het stadsbestuur meer dan 300 baasjes op het bezit van hondenpoepzakjes, zowel op straat als op de losloopweides.

“Tot onze tevredenheid was het merendeel op de hoogte van de wettelijke verplichting om hondenpoepzakjes mee te dragen en had 80% van de baasjes er ook effectief op zak”, vertelt schepen van Propere Stad Laurence Libert. “De overige 20% werd voor het eerst geconfronteerd met een controle.

Maximumboete van 350 euro

Baasjes die de uitwerpselen van hun hond niet opruimen op heterdaad te betrappen is niet meteen een evidentie. Er werden tijdens deze week daarvoor dan ook geen gasboetes uitgeschreven. Wel mogen twee baasjes zich volgens Libert nog aan verdere stappen verwachten omdat ze hun hond vrij los lieten lopen in een zone waar dit niet was toegestaan. “Eén van hen staat bekend als een hardnekkige recidivist. Hij riskeert de maximumboete van 350 euro”, vervolgt de schepen.