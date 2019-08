3 nieuwe pop-up palen, stap richting autoluwe binnenstad Dirk Selis

27 augustus 2019

11u06 2 Hasselt In de Hasseltse binnenstad worden op korte termijn drie nieuwe verzinkbare palen geplaatst. De eerste wordt geplaatst tussen 29 augustus en 2 september aan de Persoonstraat. Hierna volgt er nog één voor de Minderbroederstraat en de Dorpstraat. Voorlopig worden deze enkel gebruikt ter vervanging van nadarhekken op vaststaande momenten.

“In de Persoonstraat hebben we tijdens het schooljaar in de ochtend en in de avond een schoolstraat. De Minderbroederstraat en de Dorpstraat zijn op zaterdag dan weer flaneerstraten. Tot nu toe werden hier door de school en de stad nadarhekken geplaatst. Deze worden nu vervangen door verzinkbare palen,” verduidelijkt Schepen van Mobiliteit, Marc Schepers. Concreet wil dat zeggen dat de paal in de Persoonstraat omhoog staat van maandag tot en met vrijdag van 08u15 tot 08u45 en van 15u20 tot 15u50. Op woensdag is dat in de namiddag van 11u50 tot 12u20. Voor de Minderbroederstraat en de Dorpstraat is dat op zaterdag van 12u tot 18u. Hasselaren die nu een doorlaatbewijs hadden voor deze straten, zullen een badge krijgen om de paal te bedienen.

Fietsvriendelijker

“Deze verzinkbare palen zijn een mooie opstap naar het autoluwer en fietsvriendelijker maken van onze binnenstad. In eerste instantie zijn de palen eenvoudig inzetbaar tijdens evenementen in de binnenstad. Op termijn kunnen we het gebruik hiervan uitbreiden door ook op andere ogenblikken de autotoegankelijkheid te gaan filteren,” zegt schepen Schepers. “Maar zo ver zijn we nog niet. We willen eerst aan tafel gaan met de bewoners en handelaars van de binnenstad om onze visie rond de bereikbaarheid van ons stadscentrum verder af te toetsen en te verfijnen.” Nog dit jaar willen we dit traject opstarten in samenwerking met de dienst Mobiliteit. We mikken er vervolgens op om tegen de zomer van 2020 het circulatieplan voor de binnenstad stap voor stap uit te beginnen rollen.” Bij het plaatsen van de paal in de Persoonstraat zal er tijdelijk hinder zijn. De Persoonstraat wordt afgesloten voor autoverkeer van donderdag 29 augustus 2019 om 8 uur tot en met maandagochtend 2 september 2019 om 9.30 uur. Voetgangers en fietsers kunnen wel steeds voorbij de werfzone. Plaatselijk verkeer kan tijdens de werken de Persoonstraat in- en uitrijden via de Zuivelmarkt. Na de werken blijft de verzinkbare paal nog enkele dagen afgedekt met rijplaten. Dit om het beton rondom de nieuwe paal voldoende te laten uitharden. Autoverkeer is dan wel al opnieuw toegelaten.