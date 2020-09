3 bedienden politiezone Kanton Borgloon besmet met coronavirus, ook 5 medewerkers van LRH testen positief Emily Nees

26 september 2020

22u12 0 Hasselt Covid-19 maakt voor niemand een uitzondering, ook niet voor mensen die bij de politie werken. Zo blijken er 3 bedienden van de lokale politiezone van het Kanton Borgloon besmet met het coronavirus. Ook bij de Limburg Regio Hoofdstad tekenden twee coronatesten positief.

“Er zijn inderdaad drie bedienden van onze politiezone besmet met het virus”, bevestigt korpschef Rohnny Maes. Alle andere medewerkers van het korps hebben negatief getest. “Er zijn dus geen politieagenten besmet met Covid-19.”

Ook de politiezone Limburg Regio Hoofdstad is niet gespaard gebleven. “Vijf medewerkers van onze politiezone hebben positief getest op corona”, zegt Jessica Dedroog, politiewoordvoerder van LRH. “Een heel groot deel van onze mensen is ondertussen al getest. Het gaat om een 100-tal, die voornamelijk in contact zijn gekomen met de besmette personen. We hebben daarvoor intern een contactcenter opgericht om dat na te gaan.”

Degenen die negatief blijken, werken nog zeven dagen van thuis uit. Daarna volgt er opnieuw een coronatest.