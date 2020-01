3.000 aanwezigen op grootste Limburgse netwerkevent Dirk Selis

09 januari 2020

18u42 0 Hasselt 3.000 Limburgse ondernemers, managers en andere stakeholders verzamelden op de Nieuwjaarsinvitito van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Naast de gebruikelijke nieuwjaarswensen riep kersvers voorzitter Karin Van De Velde op tot politieke daadkracht: “Limburg ligt met het Vlaams regeerakkoord in pole position, maar nu is er Limburgse eendracht en daadkracht nodig.”

Het nieuwe jaar brengt traditiegetrouw heel wat voornemens met zich mee. Voka – KvK Limburg benadrukte alvast dat het samen met haar ondernemers in dit Olympisch jaar voor goud wil gaan. “Wij breidden onze ondersteuning het afgelopen jaar uit: er kwam een afdeling voor eigenaars-ondernemers en we hebben onze afdeling internationalisatie en innovatie uitgebreid. Daar bouwen we in 2020 op verder”, zegt Karin Van De Velde.

“Limburg staat terug op politieke agenda”

Zij benadrukt dat we met het ondernemend potentieel van onze provincie goud in handen hebben. “Het is een reálistisch doel om de hoógste trede te ambiëren, want maar liefst acht van onze tien Limburgse Voka-voorstellen zijn opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. De Limburgse pijnpunten staan met andere woorden terug op de politieke agenda.” De Voka-voorzitter heeft ook een uitdrukkelijke boodschap voor de Limburgse politici: “We hebben alle troefkaarten in handen, laten we nu het spel samen spelen en constructief discussiëren. Om woorden om te zetten in daden zal een sterk Limburgs blok noodzakelijk zijn. De Limburgse neuzen moeten in dezelfde richting wijzen. We moeten met één vuist op tafel kloppen in Brussel.”

Stop met politieke stratego

De aanslepende regeringsonderhandelingen op federaal niveau zetten tot slot een rem op goed ondernemerschap. “Er is dringend nood aan een sterk én volwaardig federaal regeerakkoord binnen een aanvaardbare termijn. Een regeerakkoord dat het Vlaams akkoord vèrsterkt en niet tégenwerkt. We roepen op om het politieke stratego achterwege te laten en bruggen te bouwen. Onze ondernemers willen daadkracht zien”, besluit Vandevelde.