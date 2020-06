26-jarige KLJ-leidster Dymfna Meynen wordt nieuwe N-VA schepen in Hasselt Dirk Selis

17 juni 2020

20u39 0 Hasselt Sneller dan voorzien zette het afdelingsbestuur van N-VA Hasselt voorbije dinsdag het licht op groen voor Dymfna Meynen. Vanaf 1 januari zal zij Lies Jans opvolgen als schepen van de Hasselaar. “Met volle overgave zal ik vanaf volgend jaar de fakkel overnemen van Lies. Ik kijk ernaar uit om samen met alle Hasselaren onze stad verder op de kaart te zetten”, aldus Dymfna Meynen (N-VA).

Enkele maanden geleden kondigde Lies Jans aan om het Hasseltse schepencollege te verlaten. Vanaf 1 januari 2020 wordt zij algemeen directeur van de gemeente Diepenbeek. Oorspronkelijk wou de Hasseltse N-VA de tijd nemen om de opvolging van Jans rustig voor te bereiden. De huidige werkgever van Meynen vroeg echter sneller om duidelijkheid. “Ik ben mijn consultatieronde vroeger dan voorzien moeten beginnen. In overleg met de andere N-VA-gemeenteraadsleden hebben we besloten om Dymfna voor te dragen als Schepen van de Hasselaar”, aldus burgemeester Steven Vandeput. Het afdelingsbestuur van N-VA Hasselt zette voorbije dinsdag het licht op groen waardoor de voordracht van Dymfna Meynen als schepen van de Hasselaar goedgekeurd werd.

Engagement

Als oud-leidster van de KLJ in Stokrooie en als voorzitster van Jong N-VA Hasselt haalde Dymfna Meynen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maar liefst 1.350 voorkeurstemmen. Ze maakte op 24-jarige leeftijd haar intrede in de Hasseltse gemeenteraad en werd daarmee het jongste gemeenteraadslid van de stad. Vorig jaar nam ze als fractieleider de fakkel over van Lut Creemers. “Het is altijd mijn ambitie geweest om voor mijn stad en haar inwoners iets te betekenen en dingen in de positieve zin te veranderen. Ik ben dankbaar dat ik mijn rol heb kunnen spelen in de gemeenteraad en kijk ernaar uit om de overstap te maken”, aldus Dymfna Meynen.

Aangevuld met een Rechtendiploma van de UHasselt en met al enkele jaren professionele ervaring als juriste in het bedrijfsleven, zal Meynen op 1 januari 2020 haar intrede maken in het Hasseltse stadsbestuur. “De engagementen die ik in het verleden aangegaan ben, wil ik nu verzilveren binnen het Hasseltse schepencollege. De Hasselaren kunnen op mij rekenen”, vertelt Meynen.

Ticket voor de toekomst

Met de voordracht van Meynen trekt N-VA Hasselt opnieuw de kaart van de jongeren. Met de jongste kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en met heel wat twintigers en dertigers bovenaan op de lijst trok de N-VA twee jaar geleden naar de kiezer. Die jongeren krijgen nu dus ook hun kansen in het Hasseltse stadsbestuur.

“Met Dymfna nemen we duidelijk een ticket voor de toekomst en zorgen we ervoor dat ook de jeugd een bijkomende stem krijgt in het Hasseltse stadsbestuur. Ik wens nogmaals Lies Jans te bedanken voor het geleverde werk en ben er zeker van dat we dat werk met Dymfna tot voltooiing kunnen brengen”, besluit burgemeester Steven Vandeput.