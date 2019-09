25ste plantjesweekend in Hasselt Lien Vande Kerkhof

03 september 2019

10u18 0 Hasselt Op 13, 14 en 15 september vindt de 25ste editie van het intussen stevig ingeburgerde Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker plaats. Duizenden vrijwilligers doorheen gans Vlaanderen zullen azalea’s aan 7 euro te koop aanbieden. Aan supermarkten, op pleinen… Iedereen vindt dichtbij de typische Kom op tegen Kanker-plantjes.

Ook in 2019 zullen bijna driehonderdduizend azalea’s hun weg vinden naar mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, blikt hoopvol vooruit: “Het voorbije Plantjesweekend was succesvol met ruim 332.000 verkochte azalea’s. Dit jaar willen we er opnieuw een mooi jaar van maken samen met honderden comités. Zij vormen het kloppend hart van ons Plantjesweekend.”

Elke verkochte azalea maakt écht een verschil. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Zo worden er onder meer speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren met kanker. Een deel van de opbrengst gaat naar palliatieve zorg en lotgenotengroepen.

Waar kan je in Hasselt plantjes kopen?

Vrijdag 13 september:

- glazen binnenstraat van het Vlaams Huis, Koningin Astridlaan 50 van 11u30 tot 14 uur

Zaterdag 14 september: overdag

- Carrefour Kuringen, Colruyt, Delhaize Luikersteenweg

Zondag 15 september:

- Kermt, ontbijtpicknick

Ook de Provinciale Handelsschool Hasselt zal zoals de voorbije jaren ook bij haar leerlingen plantjes te koop aanbieden.