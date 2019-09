25% meer ondernemers doet beroep op ‘ontwrichte zone’ Voka Limburg vraag federale onderhandelaars om verlenging steunmaatregel Dirk Selis

25 september 2019

10u09 0 Hasselt Een jaar geleden werden de voorwaarden van de steunmaatregel ‘ontwrichte zone’ soepeler. Sindsdien maakte 25% méér ondernemers hier gebruik van. In totaal leverde de maatregel onze provincie al 4.689 nieuwe arbeidsplaatsen op. “Een duidelijk teken dat het volle potentieel nog lang niet benut is en dat terwijl de maatregel medio 2021 afloopt. We roepen de federale onderhandelaars op om de verlenging van dit steuninstrument op te nemen in het regeerakkoord”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren, kunnen sinds 2015 door de steunmaatregel ‘ontwrichte zone’ rekenen op fiscale ondersteuning. Een jaar geleden werden na lobbywerk van Voka – KvK Limburg de voorwaarden van deze maatregel uitgebreid: de aanvraag kan tot drie maanden na de investering ingediend worden en de maatregel geldt voortaan ook voor investeringen van een andere vennootschap van dezelfde groep.

4.689 duurzame jobs

Deze drempelverlagende wijzigingen hebben Limburg geen windeieren gelegd. In de periode tussen mei 2015 en augustus 2019 deden 238 bedrijven beroep op de nieuwe maatregel, terwijl er het laatste jaar al 91 ondernemers een dossier indienden. In de periode na de aanpassing maakten dus gemiddeld 25% méér ondernemers er gebruik van. In het totaal werden er al 4.689 duurzame jobs gecreëerd dankzij de ‘ontwrichte zone’. “Het is duidelijk dat de aanpassingen hun effect niet gemist hebben. Anderzijds wil dit ook zeggen dat de maatregel slechts de helft van de termijn op volle kracht gewerkt zal hebben wanneer deze afloopt in mei 2021”, zegt Kris Claes.

“Erkenning verlengen”

In haar verkiezingsmemorandum maakte Voka – KvK Limburg van de verlenging van de steunmaatregel één van haar prioriteiten. “We werkten dit voorstel uit omdat het een cruciaal element is om onze competitiviteit binnen de Euregio te handhaven. Nadien fungeerde Limburg drie jaar als proeftuin voor de maatregel. Nu de cijfers aantonen dat de vraag sinds september 2018 enkel maar stijgt, is het geen overbodige luxe om onze provincie nog eens zes jaar als ontwrichte zone te erkennen. We rekenen op onze federale onderhandelaars om minstens de mogelijkheid hiertoe in het regeerakkoord te betonneren”, besluit Johann Leten. Na de sluitingsaankondiging van Ford Genk werkte Voka – KvK Limburg samen met KPMG een voorstel uit om – gebaseerd op de vroegere reconversievennootschappen – een geoptimaliseerde fiscale maatregel in het leven te roepen. De regering volgde deze redenering en besliste om Limburg op 30 april 2015 te erkennen als ontwrichte zone. Na aanhoudend lobbywerk van Voka – KvK Limburg werd de maatregel vanaf september 2018 flexibeler in tijd en ook van toepassing voor investeringen door een andere vennootschap van dezelfde groep.