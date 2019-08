25 kilogram zware drones vliegen vanaf december met bloedstalen boven Limburgse daken Dirk Selis

12 augustus 2019

13u20 1 Hasselt De pakjesdiensten van Sinterklaas en de Kerstman gaan in december gezelschap krijgen in het Limburgse luchtruim. Want vanaf december gaan de Limburgse ziekenhuizen drones inschakelen. “De drones zullen niet alleen weefsel transporteren”, zegt Mikael Shamim van Helicus. “Ook bloed, monsters en medicijnen komen aan bod. We beginnen met een dag per week, maar de bedoeling is dat we op korte termijn ook in noodgevallen meteen een drone kunnen inzetten.”

“Ze zijn al een tijd aan het proefdraaien in DronePort, onze testsite in Sint-Truiden”, vertelt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Alle vluchten die tussen de Antwerpse en Limburgse ziekenhuizen worden uitgevoerd, zijn op de site van Droneport uitgetest.” Maar die testfase zit er dus op. “Vanaf december beginnen we ook daadwerkelijk met een wekelijkse vluchtdag boven Limburg”, vertelt algemeen directeur Mikael Shamim. “Helicus zal vanaf dan alle locaties van het Jessa Ziekenhuis in Limburg verbinden en daarna volgt een uitbreiding naar de ziekenhuizen van Heusden-Zolder, Tongeren en Sint-Truiden.”

150 meter hoogte

“De drones zullen niet alleen weefsel transporteren”, zegt Shamim. “Ook bloed, monsters en medicijnen komen aan bod. We beginnen met een dag per week, maar de bedoeling is dat we op korte termijn ook in noodgevallen meteen een drone kunnen inzetten. Helicus is lid van een groep organisaties uit de publieke en private sector die van Europa testen en demonstraties mogen uitvoeren rond droneverkeer boven België. Het organiseren van medische dronevluchten tussen Antwerpse en Limburgse ziekenhuizen wordt een van de eerste grote realisaties van dat project. De 20 tot 25 kilogram zware drones vliegen tussen 90 en 150 meter hoog aan een snelheid van 60 km/u en zouden nauwelijks zichtbaar of hoorbaar zijn vanop de grond. Aanvankelijk wordt er gewerkt met één wekelijkse vluchtdag, maar Helicus wil dat snel uitbreiden naar dringende transporten die na een aanvraag op elk moment kunnen worden ingezet.”

Landingsplaats op de daken

“We denken onder meer aan medische stalen die snel moeten worden bekeken en dringende geneesmiddelen”, zegt woordvoerder Lieven Ketelslegers van het Jessa-ziekenhuis. “Voorlopig zeker geen levende materialen of lichaamsdelen. Juridisch staat dit nog niet op punt. Tja, het is de toekomst. Onze dienstwagens lopen steeds meer vast in files. Drones kunnen op verschillende hoogtes vliegen, wat veel meer opties biedt. We maken een landingsplaats op de daken van onze ziekenhuizen, zodat de drones er gemakkelijk en altijd kunnen landen.”

Veiliger dan wegverkeer

Wereldwijd worden rond dronetransport nog heel wat vraagtekens geplaatst inzake de veiligheid ervan. “Maar luchtverkeer is een pak veiliger dan wegverkeer, waar we intussen gewend zijn aan het groot aantal ongevallen en slachtoffers”, zegt Mikael Shamim van Helicus. “Met luchtverkeer wordt erg voorzichtig omgesprongen en we werken goed samen met skeyes (het vroegere Belgocontrol, nvdr). Mogelijke conflicten met privé-drones zijn wel een bron van bezorgdheid voor ons, er moet nog veel meer sensibilisering gebeuren daarrond. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze met hun drone maar 10 meter hoog mogen gaan en dan alleen nog op hun privé-terrein.”

De drones van Helicus zullen vooral boven de Limburgse daken vliegen en niet zozeer over straten, aldus nog Shamim.