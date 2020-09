24 leerlingen van basisschool ‘T Kabaske in Kermt gaan twee weken in quarantaine Giulia Latinne

16 september 2020

16u16 0 Hasselt Een leerling van het tweede leerjaar op de basisschool ‘T Kabaske in Kermt is afgelopen dinsdag positief getest op corona. Daardoor moeten 24 medeleerlingen die samen met de leerling naar een feestje zijn geweest nu twee weken in quarantaine. Zij zullen tot 30 september online afstandsonderwijs volgen.

Een grote meerderheid van één klas in quarantaine: dat is het geval op de basisschool ‘T Kabaske in Kermt. Zo testte een jongen van het tweede leerjaar afgelopen dinsdag positief op corona, en moeten 24 medeleerlingen ook mee in quarantaine. “Dat is normaal gezien niet meteen het geval,” verklaart schooldirecteur Anita Wolfs, “maar omdat er zeven leerlingen met de jongen naar een feestje zijn geweest, is de meerderheid van de klas nu een hoog-risico contact.” De betrokken leerlingen zullen daarom afstandsonderwijs krijgen tot 30 september via de online meeting-app Zoom. De overige leerlingen zijn laag-risico contacten en mogen daarom nog steeds naar school gaan.