23ste editie van Krokusfestival inspireert jonge avonturiers

17 februari 2020

Al voor de 23ste keer strijkt het Krokusfestival tijdens de Krokusvakantie neer in Cultureel Centrum Hasselt. Het familiefestival brengt zowel de allerkleinsten, jongeren als hun (groot-)ouders van 19 tot 27 februari 2020 in contact met muziek, dans en theater.

Ook dit jaar gaan tijdens de Krokusvakantie creatievelingen aan de slag om de jeugd hun liefde voor muziek, dans, theater, video en installaties bij te brengen. Het internationale festival zet in 2020 haar zinnen op jonge avonturiers en wil daarbij zowel pasgeborenen van slechts enkele maanden oud als puberende 14-jarigen prikkelen.

De allerkleinsten

Zo is er voor de allerkleinsten onder andere Specht/Woodpecker, een bijna muzikaal spel tussen drie tikkende spechten. Deze interactieve en muzikale installaties moet baby’s en peuters van drie maanden tot 2,5 jaar onderdompelen in een sprankelende klankervaring.

Iets oudere avonturiers kunnen hun hart dan weer ophalen bij voorstellingen zoals Diorama, een klein tafeltheater van theatergezelschap Hanafubuki dat jong en minder jong vervoert in ongebreidelde fantasie. Als toeschouwer ontdek je er via een houten mini-theater het verhaal van een vreemde ochtend, waarbij plots geen ronde, maar een vierkante zon opkomt. En waarbij alle aanwezige en waarnemende dieren hun zegje hebben over die nieuwe zon. Na de voorstelling voorziet het theatergezelschap een spelmoment. Plezier verzekerd!

Grote avonturiers

Het dier, het dier en het beestje is dan weer een van de belevingen voor ontdekkingsreizigers vanaf acht jaar. Het verhaal is dan ook een gezongen fabel over een doodgewoon meisje van acht. De voorstelling zelf wordt dan weer op verplaatsing gespeeld, namelijk in De Nieuwe Zaal op de Maastrichterstraat 96. Het doodgewone meisje van acht loopt iedere ochtend met enkele alledaagse en minder alledaagse dieren naar school. Ze vraagt zich dus af of ze niet eens naar een andere school moet. Het dromerige zangspel van Theater Artemis maakt zelfs de meest gewone dingen speciaal.

Zoals het een echt avonturenfestival belieft, spreekt het Krokusfestival alle zintuigen van haar avonturiers aan. Zo laat Het Proefkabinet nieuwsgierigen proeven van het meest bijzondere en bizarre smaakpalet. Het uitgangspunt van het kabinet is de exclusieve koffieboon die gefilterd wordt uit de uitwerpselen van Thaise olifanten. Hoe kan immers zo'n rare substantie toch zo lekker smaken? De bewakers van de goede smaak laten je zien dat de grens tussen de waarheid en verbeelding soms flinterdun is.

Columniste

Tijdens het Krokusfestival zal Nele Van den Broek, oftewel Nele Needs A Holiday, haar indrukken van het festival neerpennen in een reeks columns. Als huiscolumniste van het internationale festival zal ze ook de meest hardnekkige thuisblijvers inspireren om toch een activiteit van het evenement bij te wonen. Al zullen deze thuisblijvers wel snel moeten zijn, want de tickets verkopen als zoete broodjes. Geïnteresseerden kunnen de volledige programmatie bekijken en tickets kopen via de website van het Krokusfestival.