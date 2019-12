2019 op weg naar nieuw toeristisch record voor Limburg Dirk Selis

03 december 2019

16u41 0 Hasselt Het toerisme in Limburg blijft groeien. In de eerste acht maanden van dit jaar sliepen in onze provincie al bijna 985.000 toeristen (+4,8%), goed voor ruim 3,2 miljoen overnachtingen (+4,2%) en meer dan 316 miljoen euro omzet door verblijfstoerisme. Zo blijkt uit de voorlopige officiële cijfers voor de eerste acht maanden van de FOD Economie, die Toerisme Vlaanderen vandaag bekendmaakte.

“Fantastische resultaten, dankzij samenwerking en vooral dankzij het keiharde werk van de mensen uit de toeristische sector”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg. “Het toerisme in Limburg blijft records neerzetten. 2018 was al een topjaar en in de eerste acht maanden van 2019 zette de positieve trend zich door. Vanaf januari tot en met augustus zijn er ruim 45.000 toeristen en bijna 130.000 overnachtingen méér geteld dan in dezelfde periode in recordjaar 2018. Daarmee is Limburg voorlopig de sterkste stijger van alle Vlaamse provincies en bestendigt ze de positieve tendens die zich voordoet sinds 2014.”

Herkomst en seizoensspreiding

De sterkste stijging wordt gerealiseerd door de Belgen zelf (+6,5%) en door onze noorderburen, de Nederlanders (+11%). Dat zijn de voornaamste doelgebieden waarop Toerisme Limburg in samenwerking met de toeristische sector actief is en promotie voert. Limburg kende in 2019 niet alleen de beste zomervakantie ooit, ook de lente zat duidelijk in de lift als vakantieperiode. “Een positieve evolutie”, zegt Igor Philtjens: “Het bevestigt dat onze strategie waarmee we meer toeristen verspreid over het hele jaar willen aantrekken, werkt.”

Ford Genk

Toerisme Limburg is vastberaden om op de ingeslagen weg verder te gaan. Na de sluiting van Ford Genk in 2014 maakte het provinciebestuur de bewuste keuze om versneld te investeren in de vrijetijdseconomie. Dat blijkt nu de juiste keuze. Sindsdien is er een stijging van 29% meer aankomsten en 24% meer overnachtingen in Limburg. “Een resultaat van intense samenwerking met de toeristische sector, een sector die keihard werkt. De aanhoudende groei is vooral hùn verdienste. Alleen zo kon toerisme uitgroeien tot de speerpuntsector die het vandaag is. Die dynamiek willen we vasthouden. Maar uiteraard zijn we realistisch. Ooit is het plafond bereikt. Daarom boren we ook nieuwe groeimarkten aan, zodat we de Limburgse toeristische sector verder kunnen blijven versterken”, besluit Igor Philtjens.