2000 internationale studenten starten in Hasselt Dirk Selis

27 september 2019

11u16 0 Hasselt Het aantal internationale studenten aan de Universiteit Hasselt en de Hogeschool PXL neemt jaar na jaar toe. Dit schooljaar starten er bijna 2000 buitenlandse studenten bij de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL). En de inschrijvingen zijn nog niet afgelopen. De stad Hasselt zorgde alvast voor een gepast ontvangst.

Vorig academiejaar studeerden 32.499 buitenlandse studenten aan een hogeschool of universiteit in Vlaanderen. In het academiejaar 2008-2009 waren dat er nog maar 13.963. Ook aan de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL neemt het aantal internationale studenten toe. UHasselt verwelkomt meer dan 135 nationaliteiten onder haar studenten en personeelsleden. Het afgelopen academiejaar studeerden er 911 internationale studenten af, dit is goed voor 15 procent van alle studenten aan UHasselt. Hogeschool PXL telt dit academiejaar 643 studenten met een buitenlandse nationaliteit. In totaal gaat het om 57 nationaliteiten. Daarnaast verwelkomt de hogeschool dit jaar een 100-tal uitwisselingsstudenten uit 20 landen;

Perfecte ambassadeurs

Hasselt is dus steeds meer een echte studentenstad. Met niet alleen Limburgse en Vlaamse jongeren maar ook een groeiende groep internationale studenten. “We waren meteen enthousiast toen de AUHL de vraag stelde of we hun internationale studenten officieel wilden verwelkomen in onze mooie stad”, zegt schepen van Toerisme Rik Dehollogne (N-VA). “Deze internationale studenten zijn namelijk de perfecte ambassadeurs. Zij nodigen vrienden en familie uit gedurende de tijd dat ze hier zijn of komen later terug om nog eens de nostalgie van hun studententijd op te snuiven. Het is dan ook een mooie opportuniteit om de internationale studenten aan het begin van het academiejaar de stad en al haar troeven te laten leren kennen.”