2000 bezoekers op eerste editie van Bedrijvennetwerkdagen Dirk Selis

27 november 2019

10u46 0 Hasselt De eerste editie van Bedrijvennetwerkdagen klokte af op 2.000 bezoekers. “Een succes”, zegt Johann Leten van Voka-Limburg. “Dit gloednieuwe B2B cross-sector netwerkevent heeft haar doel bereikt: business opportuniteiten laten ontdekken en ondernemerschap stimuleren in eigen Limburgse regio”

Voor de eerste editie verzamelden zich in Expo Hasselt 130 standhouders uit zowel de industrie, toelevering, klein- en groothandel, transport als de bouw- en dienstensector. Zij presenteerden er hun nieuwste producten, diensten en strategieën in uniforme en creatieve standen aan zowel mede-standhouders als beursbezoekers.

De tweedaagse gaf duidelijk aan dat, ondanks de sociale media en andere online communicatiekanalen, de echte fysieke netwerkmomenten nog altijd noodzakelijk zijn om contacten om te zetten in contracten, opdrachten en samenwerkingen. Het beursconcept van Bedrijvennetwerkdagen speelt hier 100% op in en geeft een gezicht aan het bedrijf achter de ondernemer. Bedrijvennetwerkdagen heeft dan ook alle ingrediënten in huis om uit te groeien tot een vaste waarde in het ondernemend Limburgs landschap.

Toekomst

Bedrijvennetwerkdagen heeft de basis gelegd voor een nieuw sterk netwerkconcept in Limburg. “Na afloop van de beurs kregen wij diverse aanvragen voor deelname aan de volgende editie, dit van zowel exposanten als nieuwe geïnteresseerde bedrijven. Na een bevraging bij de exposanten zullen we de eerste editie evalueren als voorbereiding naar een eventuele 2de editie in het najaar van 2020”, aldus Leten.