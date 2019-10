200-tal Hasseltse jongeren steekt donderdag handen uit de mouwen op YOUCA Action Day Lien Vande Kerkhof

16 oktober 2019

08u16 1 Hasselt Een 200-tal Hasseltse scholieren tussen de 15 en 18 jaar zitten donderdag voor één keer niet op de schoolbanken. Niet om te spijbelen, maar om hun handen uit de mouwen te steken op de werkvloer, op de YOUCA Action Day: ze draaien een volledige dag mee op de werkvloer voor het goede doel.

“Ook onze stad draagt, als organisatie, haar steentje bij”, zegt Joost Venken, Hasselts schepen van Ontwikkelingssamenwerking. “Maar liefst 34 scholieren zullen donderdag werken voor verschillende diensten van onze stad. Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat jongeren via deze actie kunnen proeven van een eerste werkervaring, tegelijkertijd hun competenties kunnen vergroten en hun engagement kunnen tonen. Iedere jongere verdient bovendien 55 euro (bedrag vastgelegd door YOUCA, red.), wat maakt dat onze stad 1.870 euro aan het goede doel zal kunnen geven. Dat is 470 euro meer dan in 2018.”

Stad Hasselt voorziet 34 jobs: van museummedewerker, gemeenschapswacht tot kinderbegeleider in de buitenschoolse opvang.

Guinee

Alle Vlaamse scholen laten voornamelijk hun laatste jaars deelnemen aan YOUCA. De goede doelen zijn dit jaar een jongerenproject in Guinee en twee jongerenprojecten van hier bij ons. Guinee heeft een enorm jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 18 jaar. Voor het land kan dit veel potentieel bieden, maar bijna driekwart van de min 25-jarigen in Guinee is werkloos. De voornaamste verandering waar men naar streeft, is een verhoging van het aantal jongeren dat een succesvolle onderneming opstart. Door dit project worden jongeren gestimuleerd om zélf werk te creëren en dus zelf de verandering te zijn binnen de moeilijke context waarin ze zich bevinden.

