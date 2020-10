20 militaire gebeurtenissen in Limburg gebundeld in historisch werk: “Opgebouwd zodat je het ook als route kan gebruiken” Birger Vandael

01 oktober 2020

11u32 3 Hasselt Van de slag van Steps in 1213 tot het ontstaan van het vliegveld van Brustem (tot 1996), de militaire geschiedenis van Limburg telt heel wat unieke verhalen. Daar speelt de provincie handig op in met het werk ‘Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog’. In dit boek worden twintig historische gebeurtenissen beschreven. “Het boek is zo opgebouwd dat je het ook als route kan gebruiken om het Limburgs erfgoed te verkennen”, aldus gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens.

Voor het boek sloegen rijksarchivaris Rombout Nijssen en creatieve duizendpoot Rick de Leeuw de handen ineen. De meest recente gebeurtenis vertelt over de luchtmachtbasis van Brustem als potentiële NAVO-uitvalsbasis tijdens de Koude Oorlog. De oudste militaire gebeurtenis in het boek is de slag bij Steps (Montenaken) in het jaar 1213, waar een leger van edellieden voor de eerste maal verslagen zou zijn door een volksleger. “Daarvoor werd ook al gevochten in de streken die nu Limburg uitmaken, denk maar aan Ambiorix tegen de Romeinen. Maar daarover zijn te weinig betrouwbare bronnen”, verduidelijkt Rombout Nijssen.

Rick de Leeuw zorgt op het einde van elk hoofdstuk voor een eigen insteek over de militaire gebeurtenis. Dat doet hij met een lied, een anekdote of een stukje historische proza. “Zie het als een tegengewicht voor de wreedheid, de pijn en het verdriet dat elke oorlog met zich meebrengt”, aldus de Leeuw.

De mens achter het spierballengerol

Niet elke veldslag beschreven op de 142 pagina’s van het boek ging echter per definitie gepaard met wapengekletter. Zo moest het fort van Jonckholt in de 16de eeuw de route van Maastricht naar Hasselt afsluiten voor de opstandelingen tegen de koning van Spanje. Die strategie werkte: Willem van Oranje koos een andere weg en het fort werd nooit belegerd. Daardoor kan je nu in Jonckholt zien hoe een site in de 16de eeuw werd verdedigd. “Dit is geen verheerlijking van spierballengerol, wel een boek met aandacht voor de mens achter de feiten”, weet ook eregouverneur Herman Reynders.

Foto’s, tijdlijn en kaarten

Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting, gevolgd door een beschrijving van de confrontatie: wie stond tegenover wie, wat was de aanleiding, wat waren de gevolgen voor Limburg… Het boek werd rijkelijk voorzien van historische afbeeldingen en actuele foto’s van de bekende Maastrichtse fotograaf Guy van Grinsven. “Een tijdlijn, bijhorende kaartmateriaal en een overzichtelijke vormgeving maken van het boek een bundeling die iedereen kan boeien; het is geen standaard geschiedkundig naslagwerk,” verduidelijkt Reynders.

“We hebben al heel wat erfgoed dat onze geschiedenis in beeld brengt, maar er ligt ook nog heel wat verborgen voor het brede publiek”, stelt Philtjens. “Dit boek werpt een bijzondere blik op het verleden, legt verbanden en tekent rode draden die we anders niet zien. Het helpt ons om Limburg beter te begrijpen en geeft betekenis aan onze omgeving. Beschouw het als een voorbeeld van hoe erfgoed en toerisme ook het toerisme van vandaag kunnen versterken.” Wie zich aan de route wil wagen, vertrekt vanuit Hasselt richten het westen en het zuiden om vervolgens via het Maasland aan te komen in Lommel. Om in te spelen op toeristen werden de fietsknooppunten in het boek opgenomen.

De 20 militaire gebeurtenissen uit het boek

- De Slag bij Houthalen (1831)

Nederland probeert België te heroveren.

- Het verzet van de familie Lambrechts (1944)

De bevrijding van verzetslieden uit de Hasseltse gevangenis en de Duitse reactie in het schuiloord te Zelem.

- De Slag der Zilveren Helmen (1914)

Het Belgisch Leger wint op eigen kracht in WO I.

- De Boerenkrijg (1798)

De opstand tegen de Franse Revolutie.

- De slag bij Brustem (1467)

Karel de Stoute maakt korte metten met Raes van Heers.

- Het vliegveld van Brustem (1947-1996)

Een vliegveld voor een oorlog die gelukkig nooit uitbrak.

- De slag van Steps (1213)

De prinsbisschop van Luik verslaat de hertog van Brabant.

- De burcht van Kolmont (1489)

Een verbeten strijd om de bisschopsstaf.

- De Grote Brand van Tongeren (1677)

Tongeren is het slachtoffer van de expansiehonger van Lodewijk XIV.

- De slag bij Herstappe en Othée (1408)

De prinsbisschop onderdrukt een opstand.

- De oversteek van de Maas in Moelingen (1914)

De Duitsers zitten vast aan de Maas tussen de forten van Luik en de Nederlandse grens.

- De slag van Lafelt (1747)

De grootste veldslag op Limburgse bodem.

- Het Kasteel van Jonkholt (tweede helft van de 16de eeuw)

De hertog van Alva blokkeert de pas tussen Haspengouw en het Kempisch Plateau voor Willem van Oranje.

- De Achttiendaagse Veldtocht (1940)

WO II begint voor België in Limburg.

- Het kasteel van Pietersheim (1579)

Een ideaal hoofdkwartier voor de Spanjaarden om Maastricht te belegeren.

- De oversteek van de Maas bij Stokkem (1568)

Willem van Oranje sluipt langs de hertog van Alva.

- De Doodendraad (1915-1918)

De grens tussen België en Nederland moet dicht.

- De Slag van Sint-Nicolaasdag (1648)

Dorpsmilities nemen het op tegen plunderende ex-soldaten met rampzalige afloop.

- De Slag om Hechtel (1944)

Een verbeten strijd van straat tot straat om het dorp te bevrijden.

- De Duitse militaire begraafplaats (1946)

Een aangrijpende herinnering aan de gruwelen van oorlog.

Te koop

“Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog” is te koop bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, bij Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw en in de boekhandel voor 29,00 euro.