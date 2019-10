20-jarige dealer gevat tijdens actie in de Hasseltse stationsbuurt RTZ

16u06 0 Hasselt Een 20-jarige drugsdealer uit Nederland is maandagnamiddag tegen de lamp gelopen tijdens een controleactie van de politie Limburg Regio Hoofdstad in de Hasseltse stationsbuurt. Agenten trokken anoniem door de buurt in het kader van hun acties tegen overlast.

In de Vredestraat werd een groepje jongeren gecontroleerd, waarvan één persoon een dealershoeveelheid cannabis op zak had. De 20-jarige jongeman met Nederlandse nationaliteit werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Tijdens een huiszoeking in zijn verblijfplaats in Kuringen, troffen speurders nog eens 41 zakjes cannabis aan. De jongeman werd in het kader van Project M voorgeleid bij de parketmagistraat in Hasselt.