20.000 wandelaars ontdekken duurzaam Hasselt Lien Vande Kerkhof

17 oktober 2019

12u41 0 Hasselt Liefst 20.000 wandelaars gingen de voorbije maanden langs tal van duurzame (pioniers)projecten op ontdekkingstocht tijdens de Cera GoodWalk. “Van het Vredespark over de fietsbib tot ’t Scheep: in Hasselt vind je op elke straathoek wel een initiatief dat bijdraagt aan een stad die bewust in de wereld staat”, zegt schepen van Duurzame Stad Joost Venken.

“Onze steden zijn vaak broedplaatsen voor duurzame en sociale innovatie en Hasselt is hierin een pionier”, vervolgt de schepen. “Er zijn tal van initiatieven waarmee het stadsbestuur, organisaties en burgers een duurzaam antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen. In het dagelijkse leven lopen we hier met zijn allen wel eens aan voorbij. Dankzij de Cera Goodwalk bleven duizenden bezoekers letterlijk even stilstaan bij al die manieren waarop Hasselt werkt aan een duurzame samenleving. Zo krijgen deze projecten weerklank tot ver buiten onze stadsgrenzen.”

Cera GoodWalk

Cera GoodWalk, een wandelgids van Cera en GoodPlanet Belgium, was in 2019 al aan de vierde editie toe. Na Antwerpen, Leuven en Gent konden wandelaars tussen 2 mei en 30 september op ontdekking in de Limburgse hoofdstad voor een zoektocht waarin de verschillende facetten van duurzame ontwikkeling aan bod komen: sociale inclusie en cohesie, een duurzame leefomgeving, economische welvaart en goed bestuur. Bezoekers worden geleid langs verborgen plekken, culturele bezienswaardigheden en boeiende duurzame initiatieven.

Schiftingsvraag

Deelnemers aan de wandeling kregen onderweg ook vragen voorgeschoteld waarmee ze kans maakten op een treinreis naar Londen of een andere duurzame verrassing. Om de schiftingsvraag op te lossen, moesten wandelaars gokken hoe lang schepen Joost Venken over het traject van de wandeling zou doen met een Mobit-fiets. Het antwoord kennen we op vrijdag 18 oktober. Schepen Venken start om 9 uur aan de spoortunnel in de Spoorwegstraat met de zoektocht naar een Mobit-fiets.