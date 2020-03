18 Limburgse coronaslachtoffers in 24 uur tijd Marco Mariotti

31 maart 2020

17u54 0 Hasselt Het dodentol in Limburg is in de laatste 24 uur gestegen naar 102 slachtoffers. Het gaat om een stijging van 18 doden in één dag tijd.

De grootste stijging is voorlopig waar te nemen in het Jessaziekenhuis waar zeven mensen het leven lieten. Het aantal stijgt daar nu tot 32 overledenen. In het Trudoziekenhuis staat de teller helaas op 23 overlijdens. Al langer blijkt daar voor Zuid-Limburg onder de klappen valt.

In Noord-Limburg blijkt het aantal besmette personen lager te liggen, wat zich ook weerspiegelt in de ziekenhuiscijfers. In Maas en Kempen bij Maaseik zijn er momenteel 39 personen opgenomen en bezweken 6 patiënten.

Het ziekenhuis van Pelt telt 56 totale besmettingen en betreurt 11 overlijdens. In het ZOL in Genk kwamen er in één dag twee overlijdens bij tot in totaal 10.

In alle Limburgse ziekenhuizen samen bezweken in totaal 102 personen en zijn meer dan 450 mensen opgenomen. Iets meer dan 100 personen liggen nog steeds op intensieve zorgen. Bij het ZOL deelden ze vandaag dat het water hen aan de lippen staat.

