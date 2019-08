160 pukkelpoppers betrapt met drugs (onder wie 18 festivalmedewerkers) RTZ

22 augustus 2019

19u08 4 Hasselt De politie heeft tijdens het afgelopen Pukkelpopfestival alles samen 4.000 mensen op het terrein gecontroleerd op het bezit van drugs. Bij 160 van hen sloeg de drugshond alarm, en bleken de bezoekers effectief drugs op zak te hebben. Opvallend: in 18 gevallen ging het om een medewerker van het festival.

De controles en de acties tegen drugs kwamen er door de lokale politie, het Parket, de medische hulpdiensten en het Centrum voor Alcohol en Drugsproblemen (CAD). De acties werden ruim op voorhand aangekondigd, en bezoekers konden zelfs straffeloos aan de ingang hun drugs in een box achterlaten. Wie op het festival toch nog tegen de lamp liep met drugsbezit, mag zich nu aan een boete van 75 tot 525 euro verwachten.

Zerotolerance

Veruit de meeste drugs die gevonden werden (75 procent) was cannabis. Drie van de verdachten hadden niet alleen drugs op zak, ze worden er ook van verdacht te willen dealen. Eén van hen kreeg alvast maatregelen opgelegd door het Parket, de twee anderen mogen zich verwachten aan een strafrechtelijk onderzoek. Onder de bezoekers die betrapt werden waren zes minderjarigen. Hun ouders zijn op de hoogte gebracht, en de jongeren zelf zullen begeleid worden. “We voeren een zerotolerance alcohol - en drugbeleid,” zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA) van Hasselt. “De resultaten zijn er ook naar. In de toekomst willen we hier samen nog verder op inzetten.”