151 miljoen euro investeringen in Hasselt: van heraanleg fietspaden tot nieuwe stadsbioscoop Emelie Wojcik

06 december 2019

16u03 0 Hasselt Burgemeester Vandeput (N-VA) en zijn schepencollege hebben vrijdagmiddag een ambitieus meerjarenplan voor de ambtstermijn van 2020 tot 2025 voorgesteld. Het stadsbestuur wil met een investering van 151 miljoen euro Hasselt laten groeien zonder belastingverhoging, maar met schuldvermindering. Opvallende investeringen zijn onder andere het hoge bedrag dat wordt uitgetrokken voor de weg- en fietsinfrastructuur en de komst van een nieuwe stadsbioscoop.

Maar liefst 29.350.000 euro wordt de komende vijf jaar uitgetrokken om wegen en fietspaden in Hasselt (opnieuw) aan te leggen. “Onze stad is in volle bloei, daarom is het belangrijk dat onze verkeersinfrastructuur meegroeit", zegt schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). “Daarnaast wordt ook een som uitgetrokken voor parkeerinfrastructuur zoals een nieuw reglement, automaten en randparkings. Ook wat openbaar vervoer betreft willen we kijken of er aan de budgetten gesleuteld kan worden en belangrijker nog, of het aanbod uitgebreid kan worden."

Bovendien wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat Hasselt bruist. Daarvoor gaat de stad op zoek naar een leegstaand pand in het centrum om een stadsbioscoop in te richten. “Voorlopig bekijken we nog welk pand het meest geschikt is om dit project te realiseren. Wel is zeker dat er plaats zal zijn voor 200 à 250 bioscoopgangers”, aldus schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+). “Verder is ook geld uitgetrokken voor de renovatie van het Cultuurcentrum en de ondersteuning van initiatieven zoals de speelpleinen en De Serre.”

Ook de Hasseltse randgemeenten en wijken krijgen aandacht. Zo wordt in Runkst een topsporthal gebouwd voor de Hasseltse turnclubs. Andere Hasseltse sportsites krijgen dan weer een opknapbeurt. “Sport moet zowel op recreatief als competitief niveau een sociale en gezondheidsbevorderende rol spelen", aldus schepen van Sport Habib El Ouakili (RoodGroen+). Wat natuur betreft, wil de stad in heel wat wijken groene plekjes creëren om het welzijn te verhogen.

Sociale en duurzame stad

Op sociaal vlak krijgt vooral Café Anoniem steun van het stadsbestuur. Zo investeert de stad 2.000.000 euro voor de bouw van een grotere infrastructuur zodat hulpbehoevende Hasselaren een betere opvang kunnen krijgen. Ook de economie wordt ‘socialer’. Ze investeert schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA) in de herinrichting van het Febelcogebouw in Kiewit. Die sociale economiecampus moet samen met de Corda Campus nieuwe ondernemers aantrekken.

Verder zal het cameraplan van Hasselt geactualiseerd worden waardoor de stad veiliger moet worden. Ook duurzaamheid blijkt een belangrijke topic voor de stad. Zo wordt de komende jaren ingezet op de bestaande IT-infrastructuur, de maximale omschakeling van het wagenpark naar duurzame alternatieven en maatregelen die ook de gebouwen in Hasselt energiezuiniger moeten maken.