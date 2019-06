150 toekomstige industrieel ingenieurs verdedigen masterproef aan Corda Campus Dirk Selis

21 juni 2019

19u28 0 Hasselt Een goede masterproefverdediging heeft zelden zoveel kans geboden op een jobaanbieding als dit jaar voor de 150 toekomstige industrieel ingenieurs van de gezamenlijke UHasselt & KU Leuven-opleiding. Zij verdedigen namelijk hun masterproef op Corda Campus, met in de jury heel wat bedrijfsleiders. Een unieke kans voor studenten op een droomjob, en voor bedrijven om die gegeerde ingenieursprofielen zo snel mogelijk binnen te halen.

“Industrieel ingenieurs zijn verstandig én handig”, zegt Marc D’Olieslaeger, decaan van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen van UHasselt. “Hun unieke profiel is erg gegeerd op de arbeidsmarkt en de vraag is groter dan het aanbod. Dit jaar zullen onze studenten hun masterproef verdedigen op Corda Campus, de bedrijvencampus voor technologische en innoverende bedrijven. Werkgevers kunnen zo op een snelle en laagdrempelige manier kennis maken met de ingenieurs in spe.” Via bedrijfsbezoeken, gastlezingen, studiereizen, stages en hun eindwerk komen de studenten Industriële ingenieurswetenschappen al tijdens hun opleiding veel in contact met het bedrijfsleven. Een aantal studenten werkte dit jaar voor hun masterproef ook al samen met een bedrijf op Corda Campus.

Warm maken voor techniek en wetenschap

“Met dit initiatief verkleinen we nog meer de brug naar het werkveld. Maar als we de huidige krapte op de arbeidsmarkt echt willen wegwerken en tegemoet willen komen aan de groeiende vraag naar ingenieurs, dan moeten we jongeren zo vroeg mogelijk warm maken voor wetenschappen, technologie en techniek”, zegt Bert Lauwers, decaan van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen van KU Leuven. “Onderwijs, onderzoek én het bedrijfsleven moeten hier samenwerken, alleen zo kunnen we blijven innoveren en de broodnodige profielen afleveren. Daarom dat deze bedrijvencampus ook de ideale, symbolische locatie is voor onze studenten om hun studieloopbaan af te ronden.”

En de studenten zijn zeer welkom op Corda Campus. “We proberen de kloof tussen werkgevers en studenten zo klein mogelijk te maken. Studenten zijn onze toekomst, we willen dat ze zich goed voelen op de campus vanaf dag één. We doen dit door heel wat inspirerende events op te zetten en de drempel te verlagen. Het is dan ook heel fijn om te zien dat UHasselt en KU Leuven ervoor kiezen om de masterproeven te laten doorgaan op Corda Campus’, zegt Raf Degens, algemeen directeur Corda Campus