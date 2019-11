143.000 euro steun voor 5 Limburgse gemeenten die investeren in verledding, energierenovaties en elektrische deelwagens Dirk Selis

27 november 2019

14u09 0 Hasselt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir helpt vijf Limburgse steden en gemeenten die hun gebouwen energiezuinig maken of hun openbare verlichting ‘verledden’. Ze trekt daarvoor 143.863,46 euro uit.

“Als we de energietransitie willen realiseren, moeten de bevolking, ondernemingen en de overheid de handen in elkaar slaan. Als Vlaamse regering geven we lokale projecten met draagvlak bij de bevolking een duwtje in de rug”, zegt Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Grote interesse in ledverlichting

De stad Hasselt krijgt 57.843,00 euro om de over te gaan tot ledverlichting in de Sporthal van Rapertingen en om het administratief gebouw van het sportcentrum van Kiewit te isoleren. In Hechtel-Eksel gaat men over tot een ingrijpende energetische renovatie van het jeugdlokaal van de KSA Eksel, waarvoor de minister 12.276 euro tussenkomt. Ook Maasmechelen gaat over tot een energetische renovatie van de gemeentelijke kunst- en muziekacademie, waaraan de minister 28.359,75 euro bijdraagt.

Stookplaats

De Perenaren kunnen weldra gebruik maken van een elektrische dienstwagen van de stad, die het stadsbestuur van Peer wil delen met de bevolking. Dit project krijgt 5.149,46 euro steun. In Zonhoven wordt dan weer de stookplaats gerenoveerd van de gemeentelijke werkplaatsen, waarvoor Demir 15.951,75 euro tussenkomt. Ook voor fusiegemeente Pelt wordt 24.283,50 uitgetrokken voor de aankoop van een elektrische deelauto en elektrische laadpalen.