130 studenten PXL keren terug uit buitenland Dirk Selis

17 maart 2020

10u36 0 Hasselt Hogeschool PXL had tot vorige week 170 studenten in het buitenland, verspreid over heel de wereld. Omdat niet iedere student zijn stage in alle veiligheid kan afwerken, is er intussen een 130-tal terug thuis of onderweg naar huis.

“Toen het coronavirus zich meer en meer begon te verspreiden adviseerde Hogeschool PXL studenten in de risicogebieden om zo snel mogelijk terug te keren”, legt algemeen directeur Ben Lambrechts uit. “Ook alle andere studenten werden gecontacteerd. We wilden niet iedereen nodeloos terug laten komen, maar maakten ons vooral zorgen over de studenten die werken in de zorg in het zuiden. Zo werd de studenten verpleegkunde in Ghana en Ethiopië afgelopen weekend aangeraden om terug te komen. Veel stageplaatsen zijn sinds eind vorige week ook gesloten, waardoor de studenten hun stage op afstand moeten verderzetten. Ook om die reden konden studenten naar België terugkeren.”

Pas zondag heeft de hogeschool - in navolging van het aangepaste advies van Buitenlandse Zaken- alle studenten geadviseerd om terug te keren. “Ondertussen is een 130-tal studenten op de terugweg naar België, of al terug thuis", gaat Lambrechts verder. “Het is uiteraard niet de bedoeling dat studenten zich in onveilige situaties begeven en in luchthavens vast komen te zitten bijvoorbeeld. Sommige studenten kunnen niet zomaar terugkomen, omdat luchthavens gesloten zijn bijvoorbeeld. Zo blijft een student die in Peru is ter plaatse. De internationaal coördinatoren staan dan ook in nauw contact met de stageplaats. Een aantal studenten in Zuid-Afrika besliste ook om daar te blijven, omdat ze er in veilige omstandigheden kunnen werken en verblijven. Verder hebben we nog studenten in Nederland, Zweden en Oostenrijk, die ter plaatse hun stage afwerken”