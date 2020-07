13 klanten verstoppen zich op cafézolder na sluitingsuur Marco Mariotti

14 juli 2020

17u32 0 Hasselt Dertien cafégangers hebben zich maandagnacht verstopt op de zolder van het café waar ze na sluitingsuur nog steeds zaten. De politie gaf hen allemaal een pv.

De politie kwam ter plaatse omdat er na 1 uur nog steeds een feestje gaande was in een café aan het Hemelrijk. Binnen hoorden ze duidelijk zingende en lachende mensen, ondanks dat de deur op slot was.

Pas na lang kloppen en bellen ging de deur open en bleken alle klanten plots verdwenen. Het pand werd doorzocht en daar stootten de agenten op 13 personen die zich hadden verstopt op de zolderruimte. De cafébaas had hen daarbij geholpen. Iedereen - cafébaas inbegrepen - kreeg een pv voor het niet-naleven van de coronamaatregelen.