125 Limburgse bedrijven ontdekken kracht van netwerken Dirk Selis

20 november 2019

14u46 0 Hasselt Op 20 en 21 november organiseert Kortrijk Xpo in samenwerking met Voka – Kamer van Koophandel Limburg de eerste editie van het grootste netwerkevent van Limburg: Bedrijvennetwerkdagen. Dit nieuwe B2B-event biedt een overzicht van 125 Limburgse bedrijven uit zowel de industrie, toelevering, klein- en groothandel, transport als de bouw- en dienstensector. Zij presenteren er hun nieuwste producten, diensten en strategieën met als doel nieuwe partners te ontmoeten en samenwerkingen te realiseren binnen de Limburgse regio.

In dit digitale tijdperk is het fysiek samenbrengen van ondernemingen en ondernemers cruciaal om onderlinge business opportuniteiten te ontdekken en ondernemerschap te stimuleren. Als cross-sector netwerkevenement speelt Bedrijvennetwerkdagen hier 100% op in. Het event geeft een boost aan samenwerkingen binnen sectoren, maar helpt ook bij het creëren van nieuwe synergiën en opportuniteiten. Onder het motto ‘Zakendoen in eigen streek’ heeft Bedrijvennetwerkdagen als doel de lokale economie van bedrijvig Limburg een extra dynamiek te geven. Deze eerste editie werd op woensdagmiddag officieel geopend door Tom Vandeput, Gedeputeerde Provinciebestuur Limburg.

Gratis workshops

Naast het netwerken op de beursstanden biedt Bedrijvennetwerkdagen ook een programma van gratis workshops en opleidingen aan. Bovendien organiseert Voka Limburg op donderdagavond het inspiratie-event ‘ZigZag naar 2029’. In de namiddag kan je al jouw vragen over innovatie stellen aan de Voka innovatie-ambassadeurs. Daarnaast kijken we naar de toekomst en ontdekken we hoe leiderschap in veranderende digitale tijden de onderneming van morgen vormgeeft. Keynotesprekers Ramon Vullings en Gino Vaes zullen het respectievelijk hebben over ‘Surfen op digitale golven: leiderschap in de 21ste eeuw’ en ‘Hoe AI gebruiken om producten automatisch te erkennen’. Als kers op de taart wordt ook de Limburgse Innovatie Award uitgereikt.

Bedrijvennetwerkdagen vindt plaats in Expo Hasselt op 20 & 21 november, telkens van 14u tot 21u. Toegang tot Bedrijvennetwerkdagen is gratis voor professionals mits voorinschrijving via www.bedrijvennetwerkdagen.be.