1200 leraren op eerste Nacht van de Leraar met dank aan Steve Vanzandt Dirk Selis

04 oktober 2019

12u05 0 Hasselt Op 5 oktober is er de Dag van de Leraar een ontmoetingsdag voor alle leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs. En de avond voordien organiseert PXL de ‘Nacht van de Leraar’ op de feestlocatie bij uitstek: Area V van Versuz in Hasselt. Voor de muziek zorgen onder meer leraren met dj-talent.

“Dag in dag uit zetten schoolteams zich in voor hun leerlingen, voor hun school, voor de kwaliteit van ons onderwijs. Omdat leraren en directies niet altijd de waardering krijgen die ze verdienen, legt Hogeschool PXL hen extra in de watten met liefst twee evenementen”, zegt PXL-directeur en muzikant Ben Lambrechts. “Ik speelde al langer met het idee een muzikaal evenement voor leraren te organiseren.” Hiervoor haalde hij zijn inspiratie bij Steve Van Zandt, de leadgitarist van Bruce Springsteen. “Ik had de eer om Steve backstage te ontmoeten op het Bluesfestival in Peer. In de States nam hij het initiatief voor de stichting Teachrock, waar opleidingen en workshops gecombineerd worden met optredens van topmuzikanten onder de noemer ‘Teacher Appreciation Tour’. Muziek verbindt, motiveert en brengt generaties samen,” zegt Ben Lambrechts. Met de lancering van de eerste Limburgse ‘Nacht van de leraar’ houdt hij woord. Dat deze nacht een succes wordt is alvast zeker, met meer dan 1200 inschrijvingen uit 80 verschillende scholen. Dank zijn Steve Van Zandt”, lacht Lambrechts.